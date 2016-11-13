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13 ноября, воскресенье
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СПОРТ
Чемпионка Ольга Вилухина объявила о завершении карьеры// 13.11.2016
По словам Ольги, теперь у нее появилась новая цель.
Уроженка Башкирии, вице-чемпионка Олимпийских игр 2014 года в спринте и обладательница олимпийского серебра в эстафете Ольга Вилухина приняла решение завершить свою спортивную карьеру. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
- Не хочу никого вводить в заблуждение и делать вид, что тренируюсь и готовлюсь к Пхенчангу. С октября я прекратила тренировки и приняла решение о завершении спортивной карьеры, - написала она.
Она выразила надежду на понимание.
- После Олимпиады в Сочи, как вы помните, я пропускала целый сезон, восстанавливая здоровье. Домашней Олимпиаде и подготовке к ней были отданы все силы. Вся энергия, все эмоции и весь опыт, который мы набирали с самого детства, - написала она. - Игры в Сочи были настолько сильным и ярким событием в жизни, что для меня оказалось уже невозможно вернуться в прежнее состояние. Не столько физически, сколько эмоционально.
По ее словам, после Олимпиады в Сочи у нее появилась другая «исключительно личная цель».
- Цель моей личной неспортивной жизни, если быть точной. Возможно, поэтому не получилось, полностью сконцентрировавшись на работе, добиться высоких результатов в прошедшем сезоне. Поверьте, было сделано все возможное, чтобы вернуться на прежний уровень. Я честно и много работала, но удовольствия от работы уже не было. Этот опыт еще больше убедил меня – чтобы добиться большого успеха, нужно гореть, - написала она.
Ольга поблагодарила всех, кто помог ей добиться такого успеха.
- Я бесконечно благодарна всем, кто помог мне добиться этого успеха: моим родным и друзьям; каждому из тренеров, с которыми мне довелось поработать; всем спортивным руководителям, с которыми мы готовились к Олимпиаде в Сочи и после нее; партнерам и спонсорам, которые помогали мне в профессиональном спорте; и конечно же, каждому из вас, дорогие болельщики, - сказала она.
Российская биатлонистка Ольга Вилухина родилась в Башкирии в городе Межгорье в 1988 году.Заслуженный мастер спорта России. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года (в спринте и женской эстафете). Бронзовый призёр чемпионата мира в гонке преследования. Трёхкратная чемпионка России (2013 год — эстафета, 2014 год — спринт, эстафета).
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