Чемпионка Ольга Вилухина объявила о завершении карьеры

Ольга КОРЗИК

По словам Ольги, теперь у нее появилась новая цель.

Уроженка Башкирии, вице-чемпионка Олимпийских игр 2014 года в спринте и обладательница олимпийского серебра в эстафете Ольга Вилухина приняла решение завершить свою спортивную карьеру. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

- Не хочу никого вводить в заблуждение и делать вид, что тренируюсь и готовлюсь к Пхенчангу. С октября я прекратила тренировки и приняла решение о завершении спортивной карьеры, - написала она.

Она выразила надежду на понимание.

- После Олимпиады в Сочи, как вы помните, я пропускала целый сезон, восстанавливая здоровье. Домашней Олимпиаде и подготовке к ней были отданы все силы. Вся энергия, все эмоции и весь опыт, который мы набирали с самого детства, - написала она. - Игры в Сочи были настолько сильным и ярким событием в жизни, что для меня оказалось уже невозможно вернуться в прежнее состояние. Не столько физически, сколько эмоционально.

Я из тех людей, которым важнее всего видеть цель. Только когда есть большая задача, можно каждое утро просыпаться на зарядку, выходить на тренировку в любую погоду забывая про свое «не могу» и «не хочу», день за днем отказываться от ужина и ничего не знать про обычные календарные праздники. Но когда цели нет, нет и сил.

По ее словам, после Олимпиады в Сочи у нее появилась другая «исключительно личная цель».

- Цель моей личной неспортивной жизни, если быть точной. Возможно, поэтому не получилось, полностью сконцентрировавшись на работе, добиться высоких результатов в прошедшем сезоне. Поверьте, было сделано все возможное, чтобы вернуться на прежний уровень. Я честно и много работала, но удовольствия от работы уже не было. Этот опыт еще больше убедил меня – чтобы добиться большого успеха, нужно гореть, - написала она.

Ольга поблагодарила всех, кто помог ей добиться такого успеха.

- Я бесконечно благодарна всем, кто помог мне добиться этого успеха: моим родным и друзьям; каждому из тренеров, с которыми мне довелось поработать; всем спортивным руководителям, с которыми мы готовились к Олимпиаде в Сочи и после нее; партнерам и спонсорам, которые помогали мне в профессиональном спорте; и конечно же, каждому из вас, дорогие болельщики, - сказала она.



Российская биатлонистка Ольга Вилухина родилась в Башкирии в городе Межгорье в 1988 году.Заслуженный мастер спорта России. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года (в спринте и женской эстафете). Бронзовый призёр чемпионата мира в гонке преследования. Трёхкратная чемпионка России (2013 год — эстафета, 2014 год — спринт, эстафета).