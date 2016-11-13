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СПОРТ

Игроки «Салавата Юлаева» рассказали о своих впечатлениях о матче с «Ак барсом»

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 13.11.2016
Вчера «Юлаевцы» обыграли «Ак баркс» со счетом 4:2.

Игроки «Салавата Юлаева» поделились с  нашим специальным  корреспондентом Артемом Михайловым своими впечатлениями от игры с «Ак барсом». Матч закончился со счетом 4:2 в пользу «Юлаевцев». 

Нападающий ХК «Салават Юлаев» Энвер Лисин: "«Салават Юлаев» и «Ак барс» - это принципиальные игры всегда".

Защитник ХК «Салават Юлаев» Станислав Гареев: «Очень рад, что мы победили».

Корреспонденту Артему Михайлову также удалось получить комментарий у игрока «Ак барса». Нападающего казанской команды  Антон Глинкин: «Не считаю, что мы играли хуже». 

 

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