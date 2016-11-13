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13 ноября, воскресенье
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СПОРТ
«Салават Юлаев» обыграл «Ак барс»// 13.11.2016
Игра закончилась со счетом 4:2
Фото: ХК "Салават Юлаев"
В Уфе завершилось «Зеленое дерби» в рамках девятого чемпионата Континентальной хоккейной лиги. ХК «Салават Юлаев» сыграл с казанским «Ак барсом». Юлаевцы одержали победу со счетом 4:2.
Счет открыл Сами Леписте в концовке первого периода, решившись на индивидуальный рейд к воротам стража ворот Казани Станислава Галимова.
Но в течение первых пяти минут второго отрезка игры казанцы перевернули все в свою сторону — 2:1, Федор Малыхин и Владимир Ткачев отметились точными бросками по воротам Никласа Сведберга.
Вернул равновесие на табло Захар Арзамасцев.
Решающим эпизодом матча стало удаление Иржи Секача до конца матча. Казанец неудачно разбил своим локтём лицо Сами Лепистё и оставил свою команду в пятиминутном меньшинстве. Этим «юлаевцы» воспользовались сразу дважды. Сначала забил Тему Хартикайнен, а затем отличился Евгений Бодров. Отыграться у «Ак Барса» шансов уже не было.
Следующая игра состоится в Нижнем Новгороде. «Салават Юлаев» сыграет с «Торпедо» 14 ноября.
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