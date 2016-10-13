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СПОРТ
Игрок «Автомобилиста» Анатолий Голышев: «Салават Юлаев» нас разобрал// 13.10.2016
Нападающий клуба из Екатеринбурга рассказал о причинах поражения своей команды
После завершения матча между хоккейными клубами «Салават Юлаев» и «Автомобилист», в котором уфимская команда одержала убедительную победу, нападающий гостей Анатолий Голышев дал видеоинтервью Артему Михайлову.
Он отметил, что у игроков «Автомобилиста» страдает реализация голевых моментов.
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