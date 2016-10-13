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13 октября, четверг
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СПОРТ
Нападающий ХК «Салават Юлаев» Игорь Макаров: На игру мы вышли с другим настроением// 13.10.2016
Уфимский клуб на своем льду сегодня разгромил «Автомобилист»
Медиакорсеть уже сообщало о том, что сегодня на своей домашней арене уфимский «Салават Юлаев» с крупным счетом 5:1 обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга. Наш специальный корреспондент Артем Михайлов в раздевалке команды взял интервью у нападающего уфимской хоккейной дружины Игоря Макарова. По словам игрока ХК «Салават Юлаев» команда после поражения от «Югры» вышла сегодня на лед с совершенно другим настроением и судьбу матча практически решила уже в первом периоде.
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