Нападающий ХК «Салават Юлаев» Игорь Макаров: На игру мы вышли с другим настроением

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Уфимский клуб на своем льду сегодня разгромил «Автомобилист»

Медиакорсеть уже сообщало о том, что сегодня на своей домашней арене уфимский «Салават Юлаев» с крупным счетом 5:1 обыграл «Автомобилист» из Екатеринбурга. Наш специальный корреспондент Артем Михайлов в раздевалке команды взял интервью у нападающего уфимской хоккейной дружины Игоря Макарова. По словам игрока ХК «Салават Юлаев» команда после поражения от «Югры» вышла сегодня на лед с совершенно другим настроением и судьбу матча практически решила уже в первом периоде.