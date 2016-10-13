«Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Игра на домашней арене завершилась со счетом 5:1

Фото: http://hcsalavat.ru/

Ворота «юлаевцев» сегодня защищал Никлас Сведберг, который пропустил сразу несколько матчей, после своей неудачный игры. Стартовым голкипером екатеринурского «Автомобилиста» стал Владимир Сохатский. Возможно, выбор в пользу этого вратаря был сделан в надежде на его знание особенностей «юлаевских» игроков и дополнительную мотивацию перед родными зрителями. Но этот выбор оказался на руку «Салавату Юлаеву», который дал Сохатскому лишь 11 минут игрового времени – сообщает пресс- служба ХК «Салават Юлаев».

К середине периода дважды отличился Кирилл Капризов, а затем броском от синей линии ворота поразил Денис Куляш. Сохатский понуро покатил на скамейку запасных, уступая место Устинскому.



Но дело было не во вратаре. «Салават Юлаев» начал матч намного сильнее соперника, владел преимуществом, и счёт 3:0 к завершению первого периода не казался удивительным. Во втором и третьем у уфимской дружины двумя шайбами отличился Лисин, гости смогли ответить лишь одной шайбой, заброшенной усилиями Голышева. Итоговый счёт 5:1. Следующий матч пройдет также в Уфе. 15 октября «Салават Юлаев» принимает астанинский «Барыс».