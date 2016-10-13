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13 октября, четверг
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СПОРТ
«Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом»// 13.10.2016
Игра на домашней арене завершилась со счетом 5:1
Фото: http://hcsalavat.ru/
Ворота «юлаевцев» сегодня защищал Никлас Сведберг, который пропустил сразу несколько матчей, после своей неудачный игры. Стартовым голкипером екатеринурского «Автомобилиста» стал Владимир Сохатский. Возможно, выбор в пользу этого вратаря был сделан в надежде на его знание особенностей «юлаевских» игроков и дополнительную мотивацию перед родными зрителями. Но этот выбор оказался на руку «Салавату Юлаеву», который дал Сохатскому лишь 11 минут игрового времени – сообщает пресс- служба ХК «Салават Юлаев».
К середине периода дважды отличился Кирилл Капризов, а затем броском от синей линии ворота поразил Денис Куляш. Сохатский понуро покатил на скамейку запасных, уступая место Устинскому.
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