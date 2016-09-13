Завтра на матч «Салавата Юлаева» дети смогут пойти бесплатно

Злата ЗУКОВИЧ

Дети до 14 лет могут бесплатно увидеть матч «Салават Юлаев» - «Адмирал».

Фото: hcsalavat.ru

14 сентября в 19:00 состоится семейный праздник «Семьей на хоккей» от «Салавата Юлаева», который сыграет с «Адмиралом» из Владивостока. Детям до 14 лет пригласительный достанется бесплатно при покупке взрослыми билета в кассе и предъявлении свидетельства о рождении.

В день праздника можно будет принять участие в фотоконкурсе на самую хоккейную семью и других развлекательных программах с призами, которые будут вручаться в фойе и на льду, сообщили в хоккеном клубе. Все желающие также могут купить билеты он-лайн в этом разделе.