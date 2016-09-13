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13 сентября, вторник
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СПОРТ
Завтра на матч «Салавата Юлаева» дети смогут пойти бесплатно// 13.09.2016
Дети до 14 лет могут бесплатно увидеть матч «Салават Юлаев» - «Адмирал».
Фото: hcsalavat.ru
14 сентября в 19:00 состоится семейный праздник «Семьей на хоккей» от «Салавата Юлаева», который сыграет с «Адмиралом» из Владивостока. Детям до 14 лет пригласительный достанется бесплатно при покупке взрослыми билета в кассе и предъявлении свидетельства о рождении.
В день праздника можно будет принять участие в фотоконкурсе на самую хоккейную семью и других развлекательных программах с призами, которые будут вручаться в фойе и на льду, сообщили в хоккеном клубе. Все желающие также могут купить билеты он-лайн в этом разделе.
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