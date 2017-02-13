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СПОРТ

Уфа примет финал Кубка мира по международным шашкам

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 13.02.2017
В столицу Башкирии приедут лучшие шашисты мира

В Уфе со 2 по 12 марта пройдет финал Кубка мира по международным шашкам среди мужчин и женщин, сообщает агентство «Башинформ». Уфа станет на несколько дней столицей мировых шашек, приняв чемпионов мира 2015 и 2016 годов, а также чемпионов Азии, Америки, Африки, Европы. Среди участников финала — шесть спортсменов Башкирии, в том числе стерлитамаковец Муродулло Амриллаев.

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