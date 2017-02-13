Уфа примет финал Кубка мира по международным шашкам

13.02.2017

Уфимцы встретят чемпионат Европы по мотогонкам на льду По счету это уже седьмой турнир, который примет столица Башкирии

03.02.2017

«Салават Юлаев» сделал ещё один шаг в пропасть Уфимцы потерпели разгромное поражение от ЦСКА и продлили серию без побед до девяти матчей.