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13 февраля, понедельник
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СПОРТ
Уфимцы встретят чемпионат Европы по мотогонкам на льду// 13.02.2017
По счету это уже седьмой турнир, который примет столица Башкирии
В столице Башкирии с 25 по 26 февраля пройдет XXI Чемпионат Европы по мотогонкам на льду. Для Уфы это уже седьмой турнир. Первый состоялся в 1964, позже в 1965, а потом Уфа встречала мотогонщиков в 2003, 2010, 2013 и 2016 годах.
Всего в чемпионате Европы 2017 года будут участвовать гонщики из десяти стран: России, Германии, Швеции, Австрии, Финляндии, Чехии, Бельгии, Норвегии, Швейцарии и Польшы.
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