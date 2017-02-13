Уфимцы встретят чемпионат Европы по мотогонкам на льду

Кристина ДЕЙНЕКО

По счету это уже седьмой турнир, который примет столица Башкирии

В столице Башкирии с 25 по 26 февраля пройдет XXI Чемпионат Европы по мотогонкам на льду. Для Уфы это уже седьмой турнир. Первый состоялся в 1964, позже в 1965, а потом Уфа встречала мотогонщиков в 2003, 2010, 2013 и 2016 годах.

Всего в чемпионате Европы 2017 года будут участвовать гонщики из десяти стран: России, Германии, Швеции, Австрии, Финляндии, Чехии, Бельгии, Норвегии, Швейцарии и Польшы.