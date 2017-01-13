14 января, суббота
СПОРТ

КХЛ презентовала медали «Недели Звезд Хоккея-2017» в Уфе

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 13.01.2017
На них размещено стилизованное изображение башкирского национального героя Салавата Юлаева.

Фото: www.khl.ru

Континентальная хоккейная лига представила медали, которыми будут награждаться участники Недели Звезд Хоккея 2017 в Уфе. Памятные награды изготовлены ювелирной компанией АДАМАС в едином стиле для трех главных событий в рамках Недели Звезд – Кубка Вызова МХЛ (15 января), Матча Звезд ЖХЛ (19 января) и Матча Звезд КХЛ (21-22 января).

Медали Матча Звезд КХЛ,  диаметром 80 мм и толщиной 10 мм весят порядка 400 грамм и изготовлены из латуни и нейзильбера с покрытием из золотого, бронзового, черного и прозрачного клиара. Аверс медали украшает логотип Матча Звезд со стилизованным изображением башкирского национального героя Салавата Юлаева, а реверс — монохромный логотип КХЛ с наименованием текущего сезона 2016/2017.

При изготовлении наград было реализовано комплексное технологическое решение из более чем 20 стадий, включая полунепрерывное литье, фрезерование, прокат, токарную обработку и гравировку. В продолжение традиции, возрожденной на Матче Звезд КХЛ-2016, медали будут вручаться хоккеистам в оригинальных футлярах с ложементом-подставкой.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СПОРТ

13.01.2017
В Уфе фанат футбола уволился из-за фото с Семаком
Уфимец Виталий Двоеглазов снялся с новым тренером ФК «Уфа» в день его прилета в аэропорту.

13.01.2017
Новый тренер соперника «Уфы» в Кубке России определился с составом
Пока только на первый учебно-тренировочный сбор.

12.01.2017
«Салават Юлаев» дома потерпел унизительное поражение от «Торпедо»
Хоккеисты из Нижнего Новгорода разгромили уфимский клуб со счетом 6:1

12.01.2017
«Салават Юлаев» сегодня сыграет с «Торпедо»
В первом матче соперников в нынешнем сезоне победа была на стороне уфимцев.

11.01.2017
Захар Арзамасцев: Мы дотерпели до конца и победили
Защитник «Салават Юлаева» о победе над «Спартаком».

10.01.2017
«Салават Юлаев» одержал победу над «Спартаком»
Хотя матч начинался для уфимцев неудачно.

10.01.2017
Сергей Семак: «Уфа» - замечательный шанс начать самостоятельную карьеру
Главный тренер ФК «Уфа» дал интервью «Советскому спорту».

10.01.2017
Стал известен список футболистов «Уфы», отправившихся с Семаком на Кипр
ФК «Уфа» проведет первый учебно-тренировочный сбор в этом году.

10.01.2017
Стало известно, кто будет помощником Семака в «Уфе»
Помощником главного тренера ФК «Уфа» стал Александр Низелик.

09.01.2017
Андрей Лунев о переходе в «Зенит»: «Я сам в шоке!»
Бывший вратарь ФК «Уфа» побывал в клубе.

09.01.2017
«Салават Юлаев» потерял ключевого игрока
Лучший снайпер хоккейного клуба выбыл на 4-6 недель.

09.01.2017
Как футболисты «Уфы» провели новогодние каникулы
Фотографии опубликовал ФК "Уфа".

07.01.2017
«Салават Юлаев» в Тольятти уступил местной «Ладе»
Это была третья встреча соперников в этом сезоне и второе поражение уфимского клуба

07.01.2017
«Салават Юлаев» сегодня в Тольятти сыграет с «Ладой»
Это третья встреча соперников в этом сезоне

06.01.2017
На кипрском сборе Иван Пауревич присоединится к «Уфе»
Именно он помог одержать победу ФК «Уфа» над «Спартаком».

04.01.2017
«Салават Юлаев» проиграл «Нефтехимику» 1:0
Для башкирской команды это пятое поражение подряд.

  
ФОТОФАКТ
В Уфе появились новые ледяные хоккеисты

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"