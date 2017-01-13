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СПОРТ
КХЛ презентовала медали «Недели Звезд Хоккея-2017» в Уфе// 13.01.2017
На них размещено стилизованное изображение башкирского национального героя Салавата Юлаева.
Фото: www.khl.ru
Континентальная хоккейная лига представила медали, которыми будут награждаться участники Недели Звезд Хоккея 2017 в Уфе. Памятные награды изготовлены ювелирной компанией АДАМАС в едином стиле для трех главных событий в рамках Недели Звезд – Кубка Вызова МХЛ (15 января), Матча Звезд ЖХЛ (19 января) и Матча Звезд КХЛ (21-22 января).
Медали Матча Звезд КХЛ, диаметром 80 мм и толщиной 10 мм весят порядка 400 грамм и изготовлены из латуни и нейзильбера с покрытием из золотого, бронзового, черного и прозрачного клиара. Аверс медали украшает логотип Матча Звезд со стилизованным изображением башкирского национального героя Салавата Юлаева, а реверс — монохромный логотип КХЛ с наименованием текущего сезона 2016/2017.
При изготовлении наград было реализовано комплексное технологическое решение из более чем 20 стадий, включая полунепрерывное литье, фрезерование, прокат, токарную обработку и гравировку. В продолжение традиции, возрожденной на Матче Звезд КХЛ-2016, медали будут вручаться хоккеистам в оригинальных футлярах с ложементом-подставкой.
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