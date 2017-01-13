Новый тренер соперника «Уфы» в Кубке России определился с составом

Разиф АБДУЛЛИН

Пока только на первый учебно-тренировочный сбор.

Фото: ФК "Анжи"

Футбольный клуб «Анжи» назвал состав команды на первый учебно-тренировочный сбор в Белеке (Турция). Поскольку именно с этим клубом ФК «Уфа» будет играть в четвертьфинале Кубка России по футболу, мы решили опубликовать эту информацию.

Итак, на сборы в Турции в составе «Анжи» поедут:

вратари – Давид Юрченко, Мехти Дженетов, Юрий Шафинский; защитники – Магомед Мусалов, Георгий Тигиев, Дарко Лазич, Сергей Паршивлюк; полузащитники – Святослав Георгиевский, Шамиль Гасанов, Сергей Каретник, Иван Маевский, Батраз Хадарцев, Дмитрий Щербак, Анвар Газимагомедов.

Также в «Анжи» ряд игроков находятся на просмотре: вратарь Юрий Шлеев, полевые игроки Адлан Кацаев, Денис Дедечко, Алексей Антонов, Камиль Агаларов, Шамиль Асильдаров, Шариф Мухаммад, Шамиль Мирзаев, Тагир Мусалов, Гванзав Магомедов, Бутта Магомедов, Магомед Сулейманов, Руслан Шаувхалов, Андрей Бежонов, Шамиль Муртузалиев и Федор Шереметов.

Также дагестанский клуб арендовал у "Краснодара" защитника Александра Жирова, который присоединитс к команде чуть позже.

Состав "Анжи" - мнения экспертов

Матч «Уфы» с «Анжи» в ¼ финала Кубка России по футболу состоится 1 марта в Уфе. Напомним, что на предыдущей стадии «Анжи» сенсационно выиграл у «Зенита» 4:0, а «Уфа» одолела в Грозном по пенальти местный «Терек».

Ранее ФК «Анжи» на своем сайте сообщил о распродаже ведущих игроков, а затем и о смене тренера клуба. Новым главным тренером «Анжи» стал Александр Григорян (бывший тренер ФК «Луч-Энергия» (CКА-Энергия), ФК «Тосно»).

Мы решили узнать мнение экспертов о составе ФК «Анжи».

- Вполне вероятно, что дагестанский клуб выйдет 1 марта на поле дублирующим составом, - рассказал Медиакорсети один из сотрудников ФК «Уфа». - Мастерства у «молодежки» поменьше, чем у основного состава, но они могут восполнить его самоотверженностью и жесткой игрой. Напомним, что именно в матче «молодежек» «Анжи» и «Уфы» на 40-ой секунде был сломан уфимский полузащитник Семен Фомин, который тогда получил очень тяжелую травму.

А вот мнение автора интернет-программы «Уфимские таймы» Руслана Ронича (с ним Медиакорсеть предполагает вести этот проект совместно в 2017 году – прим.):

- Кубковый матч с «Анжи»- это в первую очередь дебют в качестве главных тренеров РФПЛ как Сергея Семака, так и Александра Григоряна. Но если у Григоряна есть огромный опыт в самостоятельном руководстве командой, то у Семака такого опыта нет. Зато у Сергея Богдановича в блокнотах огромнейшая теория ведущих мировых специалистов, плюс ко всему человеческая харизма.

Состав «Анжи» очень молод за исключением Юрченко, Маевского и Паршивлюка. Он укомплектован в основном собственными воспитанниками. Все это говорит о том, что основным козырем «Анжи» скорее всего будет скорость и самоотдача. При этом, наверное, много будут ошибаться позиционно, и где-то им явно не будет хватать мастерства.

В этой паре конечно фаворит - «Уфа», но не явный. Вспомните как под руководством Григоряна играла команда «Тосно» в 2015 году. Это будет отличный матч. Прагматизм Семака против эмоций и задора Григоряна - это то футбольное блюдо, которое в этом году подадут болельщикам в Уфе. Поэтому всем советую прийти на матч и поддержать свою любимую команду и получить незабываемые эмоции. Мой прогноз? Уфа победит: 2-0.