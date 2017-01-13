14 января, суббота
СПОРТ

Новый тренер соперника «Уфы» в Кубке России определился с составом

Разиф АБДУЛЛИН // 13.01.2017
Пока только на первый учебно-тренировочный сбор.

Фото: ФК "Анжи"

Футбольный клуб «Анжи» назвал состав команды на первый учебно-тренировочный сбор в Белеке (Турция). Поскольку именно с этим клубом ФК «Уфа» будет играть в четвертьфинале Кубка России по футболу, мы решили опубликовать эту информацию.

Итак, на сборы в Турции в составе «Анжи» поедут:

вратари – Давид Юрченко, Мехти Дженетов, Юрий Шафинский; защитники – Магомед Мусалов, Георгий Тигиев, Дарко Лазич, Сергей Паршивлюк; полузащитники – Святослав Георгиевский, Шамиль Гасанов, Сергей Каретник, Иван Маевский, Батраз Хадарцев, Дмитрий Щербак, Анвар Газимагомедов.

Также в «Анжи» ряд игроков находятся на просмотре:  вратарь Юрий Шлеев, полевые игроки Адлан Кацаев, Денис Дедечко, Алексей Антонов, Камиль Агаларов, Шамиль Асильдаров, Шариф Мухаммад, Шамиль Мирзаев, Тагир Мусалов, Гванзав Магомедов, Бутта Магомедов, Магомед Сулейманов, Руслан Шаувхалов, Андрей Бежонов, Шамиль Муртузалиев и Федор Шереметов.

Также дагестанский клуб арендовал у "Краснодара" защитника Александра Жирова, который присоединитс к команде чуть позже.

Состав "Анжи" - мнения экспертов

Матч «Уфы» с «Анжи» в ¼ финала Кубка России по футболу состоится 1 марта в Уфе. Напомним, что на предыдущей стадии «Анжи» сенсационно выиграл у «Зенита» 4:0, а «Уфа» одолела в Грозном по пенальти местный «Терек».

Ранее ФК «Анжи» на своем сайте сообщил о распродаже ведущих игроков, а затем и о смене тренера клуба. Новым главным тренером «Анжи» стал Александр Григорян (бывший тренер ФК «Луч-Энергия» (CКА-Энергия), ФК «Тосно»).

Мы решили узнать мнение экспертов о составе ФК «Анжи».

- Вполне вероятно, что дагестанский клуб выйдет 1 марта на поле дублирующим составом, - рассказал Медиакорсети один из сотрудников ФК «Уфа». -  Мастерства у «молодежки» поменьше, чем у основного состава, но они могут восполнить его самоотверженностью и жесткой игрой. Напомним, что  именно в матче «молодежек» «Анжи» и «Уфы» на 40-ой секунде был сломан уфимский полузащитник Семен Фомин, который тогда получил очень тяжелую травму.

А вот мнение автора интернет-программы «Уфимские таймы» Руслана Ронича (с ним Медиакорсеть предполагает вести этот проект совместно в 2017 году – прим.):

- Кубковый матч с «Анжи»- это в первую очередь дебют в качестве главных тренеров РФПЛ как Сергея Семака, так и Александра Григоряна. Но если у Григоряна есть огромный опыт в самостоятельном руководстве командой, то у Семака такого опыта нет. Зато у Сергея Богдановича в блокнотах огромнейшая теория ведущих мировых специалистов, плюс ко всему человеческая харизма.

Состав «Анжи» очень молод за исключением Юрченко, Маевского и Паршивлюка. Он укомплектован в основном собственными воспитанниками. Все это говорит о том, что основным козырем «Анжи» скорее всего будет скорость и самоотдача. При этом, наверное, много будут ошибаться позиционно, и где-то им явно не будет хватать мастерства.

В этой паре конечно фаворит  - «Уфа», но не явный. Вспомните как под руководством Григоряна играла команда «Тосно» в 2015 году. Это будет отличный матч. Прагматизм Семака против эмоций и задора Григоряна - это то футбольное блюдо, которое в этом году подадут болельщикам в Уфе. Поэтому всем советую прийти на матч и поддержать свою любимую команду и получить незабываемые эмоции. Мой прогноз? Уфа победит: 2-0.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СПОРТ

13.01.2017
В Уфе фанат футбола уволился из-за фото с Семаком
Уфимец Виталий Двоеглазов снялся с новым тренером ФК «Уфа» в день его прилета в аэропорту.

13.01.2017
КХЛ презентовала медали «Недели Звезд Хоккея-2017» в Уфе
На них размещено стилизованное изображение башкирского национального героя Салавата Юлаева.

12.01.2017
«Салават Юлаев» дома потерпел унизительное поражение от «Торпедо»
Хоккеисты из Нижнего Новгорода разгромили уфимский клуб со счетом 6:1

12.01.2017
«Салават Юлаев» сегодня сыграет с «Торпедо»
В первом матче соперников в нынешнем сезоне победа была на стороне уфимцев.

11.01.2017
Захар Арзамасцев: Мы дотерпели до конца и победили
Защитник «Салават Юлаева» о победе над «Спартаком».

10.01.2017
«Салават Юлаев» одержал победу над «Спартаком»
Хотя матч начинался для уфимцев неудачно.

10.01.2017
Сергей Семак: «Уфа» - замечательный шанс начать самостоятельную карьеру
Главный тренер ФК «Уфа» дал интервью «Советскому спорту».

10.01.2017
Стал известен список футболистов «Уфы», отправившихся с Семаком на Кипр
ФК «Уфа» проведет первый учебно-тренировочный сбор в этом году.

10.01.2017
Стало известно, кто будет помощником Семака в «Уфе»
Помощником главного тренера ФК «Уфа» стал Александр Низелик.

09.01.2017
Андрей Лунев о переходе в «Зенит»: «Я сам в шоке!»
Бывший вратарь ФК «Уфа» побывал в клубе.

09.01.2017
«Салават Юлаев» потерял ключевого игрока
Лучший снайпер хоккейного клуба выбыл на 4-6 недель.

09.01.2017
Как футболисты «Уфы» провели новогодние каникулы
Фотографии опубликовал ФК "Уфа".

07.01.2017
«Салават Юлаев» в Тольятти уступил местной «Ладе»
Это была третья встреча соперников в этом сезоне и второе поражение уфимского клуба

07.01.2017
«Салават Юлаев» сегодня в Тольятти сыграет с «Ладой»
Это третья встреча соперников в этом сезоне

06.01.2017
На кипрском сборе Иван Пауревич присоединится к «Уфе»
Именно он помог одержать победу ФК «Уфа» над «Спартаком».

04.01.2017
«Салават Юлаев» проиграл «Нефтехимику» 1:0
Для башкирской команды это пятое поражение подряд.

  
ФОТОФАКТ
В Уфе появились новые ледяные хоккеисты

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"