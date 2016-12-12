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СПОРТ

Гендиректор ФК «Уфа» рассказал о том, кто может стать новым тренером клуба

Наталья КУЗНЕЦОВА // 12.12.2016
Конкретные фамилии он пока не называет.

Фото: ФК Уфа

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов рассказал, что руководство клуба рассматривает на пост главного тренера серьёзных специалистов с именами. Об этом сообщает сайт championat.com

- Очень много сейчас слухов относительно нового главного тренера, но называть определённые фамилии ещё рано, - сказал Газизов. - Могу только сказать, что рассматриваем серьёзных специалистов с именами. Говорить о ком-то конкретном некорректно на данный момент, потому не могу сказать, есть ли в нашем списке Аленичев, про которого пишут в прессе. Сейчас мы кого-то назовём, а контракт сорвётся. Получится некрасивая ситуация.

Газизов также сообщил, что руководство клуба советовалось насчет кандидатур с Виктором Гончаренко перед его уходом.

- Он свои оценки сказал, видение изложил, а мы приняли во внимание, - сообщил Гончаренко. - Постараемся объявить нового наставника до Нового года или даже пораньше постараемся. Новый тренер должен прийти и внести свои коррективы в предсезонку, план которой составлялся ещё при Гончаренко.

В интервью изданию Спортфакт Газизов также отметил, что руководство клуба довольно работой предыдущего наставника.

-  Главная задача — не потерять сделанное Гончаренко, - сказал он. -  А сделано им очень много. Футболисты поверили, что им по силам обыграть самого сильного соперника. Применительно к РФПЛ можно говорить «любого соперника». Причем не имеет значения где именно проходит матч. 

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