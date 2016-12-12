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12 декабря, понедельник
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СПОРТ
Гендиректор ФК «Уфа» рассказал о том, кто может стать новым тренером клуба// 12.12.2016
Конкретные фамилии он пока не называет.
Фото: ФК Уфа
Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов рассказал, что руководство клуба рассматривает на пост главного тренера серьёзных специалистов с именами. Об этом сообщает сайт championat.com
- Он свои оценки сказал, видение изложил, а мы приняли во внимание, - сообщил Гончаренко. - Постараемся объявить нового наставника до Нового года или даже пораньше постараемся. Новый тренер должен прийти и внести свои коррективы в предсезонку, план которой составлялся ещё при Гончаренко.
В интервью изданию Спортфакт Газизов также отметил, что руководство клуба довольно работой предыдущего наставника.
- Главная задача — не потерять сделанное Гончаренко, - сказал он. - А сделано им очень много. Футболисты поверили, что им по силам обыграть самого сильного соперника. Применительно к РФПЛ можно говорить «любого соперника». Причем не имеет значения где именно проходит матч.
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