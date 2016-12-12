Виктор Гончаренко покинул ФК «Уфа»

Ольга КОРЗИК

Это решение было принято в связи с переходом на новую работу.

Футбольный клуб «Уфа» сегодня, 12 декабря, сообщил о том, что расторг трудовой контракт с главным тренером Виктором Гончаренко. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В сообщении говорится, что это связано с его «переходом на другую работу». Где именно он будет теперь работать не уточняется. Как сообщали СМИ, он может стать наставником ЦСКА.

Виктор Гончаренко возглавил «Уфу» в июне 2016 года. Под руководством белорусского специалиста наша команда пробилась в четвертьфинал Кубка России. В рамках РОСГОССТРАХ Чемпионата России уфимцы одержали 7 побед, потерпели 6 поражений и 4 игры завершили вничью. После 17-и туров «Уфа» занимает 8 позицию в турнирной таблице Чемпионата.

Футбольный клуб «Уфа» поблагодарил Виктора Гончаренко за совместную работу и пожелал ему дальнейших успехов на тренерском поприще.