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12 декабря, понедельник
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СПОРТ
Виктор Гончаренко покинул ФК «Уфа»// 12.12.2016
Это решение было принято в связи с переходом на новую работу.
Футбольный клуб «Уфа» сегодня, 12 декабря, сообщил о том, что расторг трудовой контракт с главным тренером Виктором Гончаренко. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
В сообщении говорится, что это связано с его «переходом на другую работу». Где именно он будет теперь работать не уточняется. Как сообщали СМИ, он может стать наставником ЦСКА.
Виктор Гончаренко возглавил «Уфу» в июне 2016 года. Под руководством белорусского специалиста наша команда пробилась в четвертьфинал Кубка России. В рамках РОСГОССТРАХ Чемпионата России уфимцы одержали 7 побед, потерпели 6 поражений и 4 игры завершили вничью. После 17-и туров «Уфа» занимает 8 позицию в турнирной таблице Чемпионата.
Футбольный клуб «Уфа» поблагодарил Виктора Гончаренко за совместную работу и пожелал ему дальнейших успехов на тренерском поприще.
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