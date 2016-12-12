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Уфимец в составе команды России занял второе место на кубке мира по биатлону// 12.12.2016
Антон Бабиков помог команде завоевать серебро.
В Словении в Поклюке на втором этапе Кубка мира по биатлону прошла мужская эстафетная гонка. Серебряные медали завоевала команда России в составе Максима Цветкова, уфимца Антона Бабикова, новичка Матвея Елисеева и Антона Шипулина. Первое место заняла команда Франции, а третье Германии.
Антон Бабиков промахнулся, его итальянский соперник тоже совершил ошибку, на втором рубеже Антон после совершения ошибки обогнал француза и украинца и прибежал первым к передаче эстафеты Матвею Елисееву. Ранее Антон трижды становился чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионатов Европы.
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