Уфимец в составе команды России занял второе место на кубке мира по биатлону

Злата ЗУКОВИЧ

Антон Бабиков помог команде завоевать серебро.

В Словении в Поклюке на втором этапе Кубка мира по биатлону прошла мужская эстафетная гонка. Серебряные медали завоевала команда России в составе Максима Цветкова, уфимца Антона Бабикова, новичка Матвея Елисеева и Антона Шипулина. Первое место заняла команда Франции, а третье Германии.

Антон Бабиков промахнулся, его итальянский соперник тоже совершил ошибку, на втором рубеже Антон после совершения ошибки обогнал француза и украинца и прибежал первым к передаче эстафеты Матвею Елисееву. Ранее Антон трижды становился чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионатов Европы.