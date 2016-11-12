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СПОРТ

ФК «Уфа» победил столичный ЦСКА

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 12.11.2016
Контрольный матч прошел на основном поле стадиона «Октябрь» в Москве.

Фото: http://www.fcufa.pro/

Сегодня «Уфа» провела товарищеский матч со столичными армейцам.  Матч прошел в непростых погодных условиях, в Москве установилась настоящая зима, минусовая температура и снегопад сказались на характере встречи, сообщает пресс-служба уфимского клуба.  Футболисты «Уфы» быстро приспособились к этим условия и уже на 10-й минуте вышли вперед. Фланговый прострел Вячеслава Кротова в касание замкнул Дмитрий Сысуев – 1:0. В дальнейшем опасные моменты возникали как у тех, так и других ворот, но счет в этом поединке больше не изменился. 

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