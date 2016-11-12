|
12 ноября, суббота
|
СПОРТ
ФК «Уфа» победил столичный ЦСКА// 12.11.2016
Контрольный матч прошел на основном поле стадиона «Октябрь» в Москве.
Фото: http://www.fcufa.pro/
Сегодня «Уфа» провела товарищеский матч со столичными армейцам. Матч прошел в непростых погодных условиях, в Москве установилась настоящая зима, минусовая температура и снегопад сказались на характере встречи, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Футболисты «Уфы» быстро приспособились к этим условия и уже на 10-й минуте вышли вперед. Фланговый прострел Вячеслава Кротова в касание замкнул Дмитрий Сысуев – 1:0. В дальнейшем опасные моменты возникали как у тех, так и других ворот, но счет в этом поединке больше не изменился.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
12.11.2016 // СЕГО ДНЯ
В Уфе ледяной дождь сменился сильным туманом
12.11.2016 // СПОРТ
ФК «Уфа» победил столичный ЦСКА
12.11.2016 // СПОРТ
Юные хоккеисты уезжают из Уфы, не получив признания
12.11.2016 // МОЛНИЯ
В Уфе ГИББДД просит водителей воздержаться от поездок
12.11.2016 // ХРОНОГРАФ
В Башкирии во время снегопадов и гололеда ограничат движение транспорта
11.11.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Страшное ДТП на трассе М7 в Башкирии: есть погибший
11.11.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В выходные в Башкирии похолодает до -14°
11.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Памфилова отправит в Башкирию еще двух членов ЦИК для проверки выборов
5-Я КОЛОНКА
Публицист Шамиль Валеев считает нашумевшую историю в Бурзянском районе непреднамеренным, но долгожданным прорывом в пиаре республики.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте