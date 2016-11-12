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СПОРТ

Юные хоккеисты уезжают из Уфы, не получив признания

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 12.11.2016
Медиакорсети стало известно минимум о пяти случаях.

Фото: личный архив

Уфимец Леонид Нехаев разместил на днях эмоциональный пост на своей странице в Facebook, в котором обвинил руководство ХК «Салават Юлаев» в некомпетентности при работе с детьми.

- Господин Нургутдинов, генеральный директор ХК «Салават Юлаев», опираясь на мнения некомпетентных специалистов в области хоккея, в том числе директора детской школы господина Гимаева, признали моего старшего сына 2004 года рождения не перспективным, - рассказал он. - Спасибо вам за это!!!! Мы никогда бы не выбрались из Уфы, и не узнали бы о том , что есть команда, которая в трех моих сыновьях заинтересована. А с Вашей "помощью" мы оказались в одной из лучших команд России.

Леонид Нехаев объяснил Медиакорсети, что же произошло:

- Мой старший сын тренировался в команде 2004 года рождения под руководством тренера Полицинского. В марте этого года на турнире в Сочи тренер вел себя неадекватно, ругался матом и даже бил игроков. Я не смог промолчать, и попросил его сдерживать себя... С этого все и началось: тренер отстранил моего сына от игр в составе команды, а после возвращения в Уфу и вовсе отправил во второй состав. Какого же было мое удивление, когда директор школы, господин Гимаев, на нашей с ним встрече, озвучил удобную для клуба версию, тренер молодец, отстранил от игр хоккеиста, который поймал "звезду". Это было очень удивительно, так как мой сын всегда завоевывал место в составе потом , кровью и трудолюбием... Весь май и июнь мой сын готовился к новому сезону самостоятельно, а 30 июня тренер опубликовал список состава, который едет на летние сборы, Романа там естественно не было... Июль, август и сентябрь прошли у меня в бесконечных встречах с Семаком, Гимаевым и Нургутдиновым. Я всеми доступными способами старался довести до руководства клуба то, что тренер Полицинский не соответствует уровню клуба, довел команду до внутренних конфликтов, "опустил" команду в зону вылета (на момент нашего отъезда команда находилась в зоне вылета на 9-ом месте). Но это не поменяло отношения к юному хоккеисту. В итоге гендиректор Нургутдинов, опираясь на мнения Александра Семака и директора школы Гимаева, признал Романа «неперспективным». В результате нам с семьей пришлось уехать из Уфы, а сына с удовольствием приняли в Академии СКА в Питере. Кстати, также из Уфы уехали два его брата, 06 и 09 годов рождения (тоже игравшие в хоккей - прим.)... Таких историй немало, есть и другие примеры того, как юных талантливых хоккеистов выдавливают из детской спортшколы, и они уезжают из Башкирии.

Ситуацию Медиакорсети прокомментировал председатель Федерации хоккея РБ Александр Николаев:

- Я был поражен, когда узнал, что в октябре наш воспитанник 2004 года рождения Роман Нехаев уехал играть в Академию СКА «Серебряные львы» в Санкт-Петербург. Его отец осветил данную проблему в социальной сети Facebook в группе «Спортивная Уфа». В ответ многие родители и болельщики оставили свои комментарии. Нашему клубу Роман Нехаев почему-то не подошел. Получается, что мы растим талантливых игроков для других клубов, вкладываем в СДЮШОР деньги, а результата нет. В настоящее время воспитанники СДЮШОР из Уфы разных возрастов играют за клубы городов Москвы, Нижнекамска, Нефтекамска, Санкт-Петербурга. Оценка работы СДЮШОР - это попадание в финал Первенства России, а у нас ни один возраст в прошедшем сезоне не попал в финал. Команда СДЮШОР 2000 г.р. играла в финальных играх лишь потому, что Уфа взяла на себя проведение финала Первенства. Родители детей, которые занимаются в СДЮШОР «Салават Юлаев», с нетерпением ждут, когда, наконец ,наступят перемены. В комментариях болельщики вспоминают имена талантливых детей, которые сначала занимались в Уфе, а потом уехали и стали лидерами в детских командах самых сильных клубов страны: Матвей Максимов, Глеб Полубеченков, Иван Манаков, Илья Чевелин, Ярослав Ямалтдинов.

На одной из встреч с родителями юных хоккеистов генеральный директор ХК «Салават Юлаев» Валерий Нургутдинов сказал буквально следующее:

- Наша основная задача – сделать нашу школу современной, хорошо обеспеченной, одной из лучших в стране. Мы рассматривали стратегию развития клуба, в том числе стратегию развития детской школы. Мы видим его так – создание Академии, частично при клубе, частично при минспорта. И мы надеемся, что в республике появится Академия хоккея, где сама идея создания школы ляжет в чисто профессиональном плане. Я не раз повторял, что наша детская школа не является профессиональной, она – полупрофессиональная. И в ближайшие 2-3 года эта тенденция сохранится. Мы подписали в этом году только четверых выпускников, это маленький КПД, хотя и нормальный для других школ.

Понятно, что при таком отношении к СДЮСШОР – как к полупрофессиональной школе – вполне можно отмахиваться от описываемой проблемы, когда одаренные мальчишки не находят применения в Уфе, признаются «неперспективными», после чего родители уезжают в другие города страны, где получают игровую практику и место в основном составе.

- Я 20 лет грезил командой «Салават Юлаев», я был их преданным фанатом, я их боготворил, 20 лет у меня были абонемент для всей семьи на их матчи, мы посещали их выездные игры, мои дети мечтали играть за «СЮ». Мой старший отдал клубу 8 лет из 12 прожитых. Все это в прошлом: мои дети ненавидят клуб, я продал абонементы, почему? Спросите у генерального директора клуба, - этими словами Леонида Нехаева мы хотели бы передать слово представителям клуба, минспорта и всем, кто болеет за будущее башкирского хоккея.

P.S. Пока готовилась эта статья, из источников в клубе нам пришло известие, что в связи с неудовлетворительными спортивными результатами, а также на основании заключения психолога клуба тренер Полицинский отстранен от работы с игроками 2004 года. Правда, судя по данным официального сайта ХК "Салават Юлаев", ему доверили другой возраст - 2010...

Такой комплект наград завоевал одни из юных воспитанников СДЮСШОР ХК "Салават Юлаев", которым в итоге пришлось уехать из Уфы по аналогичным причинам, о которых мы уже рассказали на примере семьи Нехаевых.

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