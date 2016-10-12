Полузащитник «Уфы» Обляков сыграл в матче-триллере с Бельгией

Разиф АБДУЛЛИН

Юношеская сборная России еще не потеряла шанс выйти в элитный раунд чемпионата Европы-2017.

Фото: rfc.ru

Во вторник, 11 октября, полузащитник ФК «Уфа» Иван Обляков отыграл весь матч в составе юношеской сборной России в матче против Бельгии. Матч получился зрелищным и драматическим.

Юношеская сборная России вышла на поле с единственной целью – победить. Иначе выход в элитный раунд чемпионата Европы-2017 оказался бы под большим вопросом: такая сложилась ситуация в группе, где еще и сборная Финляндии в этот же день играла с Казахстаном, аутсайдером группы. Отметим, что Казахстан крупно проиграл финнам – 0:6.

На 19-й минуте игры россияне пропустили быструю атаку, и бельгийцы повели в счете. Но затем юношеская сборная сумела отыграться, на 33-минуте гол забил Ломовицкий.

Второй тайм был еще более интригующим. Вначале вратарь российской сборной отбил пенальти, затем россияне через пару минут реализовали свой пенальти. 2:1 - в пользу России, уже на 50-1 минуте матча. В ходе игры было много желтых карточек, а на 54-й минуте был удален один из бельгийских игроков. Казалось бы, победа уже обеспечена. Закончилось основное время матча. Судья добавил три минуты. И на последней добавленной минуте бельгийцы навешивают в штрафную, следует удар головой – гол. 2:2 – ничья привела к тому, что Россия оказалась на третьем месте в своей группе.

Теоретически юношеская сборная еще может попасть в элитный раунд ЧЕ-2017, поскольку по регламенту туда проходят по две команды, занявшие первое и второе место в своей группе, а также лучшая команда их занявших третьи места. В прошлом году было именно так. И пока у России лучшие показатели. Остается ждать окончания игр во всех группах отборочного раунда ЧЕ-2017, они закончатся 15 ноября.