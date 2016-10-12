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СПОРТ

Защитник «Уфы» Живоглядов спас ворота сборной России в игре с Финляндией

Разиф АБДУЛЛИН // 12.10.2016
Молодежная сборная России закончила свое выступление в отборочном этапе чемпионата Европы-2017.

Фото: rfs.ru

Во вторник, 11 октября, трое игроков ФК «Уфа» сыграли в стартовом составе молодежной сборной России в матче против Финляндии: вратарь Михаил Бородько, защитник Дмитрий Живоглядов и полузащитник Игорь Безденежных.

Эта встреча ничего не решала, поскольку ранее молодежная сборная потеряла слишком много очков, но российские футболисты явно хотели оставить хорошее впечатление от своей игры. И повели в счете уже на третьей минуте. Правда, затем был незабитый пенальти. И финны показали класс, они сравняли счет во втором тайме.

Во второй половине игры уфимский защитник Дмитрий Живоглядов спас ворота российской сборной, отбив головой мяч с линии вратарской. Но это не помогло команде, финны все-таки добились ничьей. 1:1 – с таким счетом завершилась встреча между сборными России и Финляндии.

Для болельщиков уфимской команды мы публикуем фотографии РФС, сделанные во время матча, на которых есть игроки ФК "Уфа".

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