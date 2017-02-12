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СПОРТ

Кирилл Капризов из «Салавата Юлаева» установил рекорд в сборной России

Разиф АБДУЛЛИН // 12.02.2017
Он стал самым юным нападающим, который забил хет-трик.

Фото: hcsalavat.ru

Вчера, 11 февраля, нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов забил три шайбы в матче против Швеции. Тем самым он установил рекорд, став самым юным игроком, который сделал хет-трик в составе сборной России, сообщается на официальном сайте ХК «Салават Юлаев».

Кирилл Капризов впервые в своей карьере был вызван во взрослую сборную России. В своём первом матче против  Финляндии  он не сумел отличиться, а во второй встрече против сШвеции сделал хет-трик.

Предыдущий рекорд также установил игрок «Салавата Юлаева»  Игорь Григоренко. В 2003 году  он отметился хет-триком на Евротуре в матче против шведов. Тогда Григоренко было 19 лет и 305 дней. А Кирилл Капризов забил три шайбы в одном матче в возрасте 19 лет и 291 дня. К тому же сделал это во втором матче за национальную сборную. А такой результат может войти  и в историю международного хоккея.

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