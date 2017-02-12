Кирилл Капризов из «Салавата Юлаева» установил рекорд в сборной России

Разиф АБДУЛЛИН

Он стал самым юным нападающим, который забил хет-трик.

Фото: hcsalavat.ru

Вчера, 11 февраля, нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов забил три шайбы в матче против Швеции. Тем самым он установил рекорд, став самым юным игроком, который сделал хет-трик в составе сборной России, сообщается на официальном сайте ХК «Салават Юлаев».

Кирилл Капризов впервые в своей карьере был вызван во взрослую сборную России. В своём первом матче против Финляндии он не сумел отличиться, а во второй встрече против сШвеции сделал хет-трик.



Предыдущий рекорд также установил игрок «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко. В 2003 году он отметился хет-триком на Евротуре в матче против шведов. Тогда Григоренко было 19 лет и 305 дней. А Кирилл Капризов забил три шайбы в одном матче в возрасте 19 лет и 291 дня. К тому же сделал это во втором матче за национальную сборную. А такой результат может войти и в историю международного хоккея.