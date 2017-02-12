|
13 февраля, понедельник
|
СПОРТ
Кирилл Капризов из «Салавата Юлаева» установил рекорд в сборной России// 12.02.2017
Он стал самым юным нападающим, который забил хет-трик.
Фото: hcsalavat.ru
Вчера, 11 февраля, нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов забил три шайбы в матче против Швеции. Тем самым он установил рекорд, став самым юным игроком, который сделал хет-трик в составе сборной России, сообщается на официальном сайте ХК «Салават Юлаев».
Кирилл Капризов впервые в своей карьере был вызван во взрослую сборную России. В своём первом матче против Финляндии он не сумел отличиться, а во второй встрече против сШвеции сделал хет-трик.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
03.02.2017 // СПОРТ
«Салават Юлаев» сделал ещё один шаг в пропасть
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
12.02.2017 // СЕГО ДНЯ
В Уфе по видеозаписям разыскивают фальсификаторов выборов
12.02.2017 // ХРОНОГРАФ
В Уфе очевидцы сняли, как перевернулась машина
12.02.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии жители Благовещенска готовы на митинг: исчезает пруд
12.02.2017 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Уфимский Левша создал бюст Трампа на кончике карандаша
12.02.2017 // ПУЛЬС
Рустэм Хамитов создал рабочую группу по повышению рождаемости в Башкирии
12.02.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии возбудили дело по убийству таксиста
12.02.2017 // ПЕРСОНА
Популярный певец Elvin Grey из Башкирии попал в аварию
12.02.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе начались протесты заёмщиков
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте