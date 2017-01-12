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12 января, четверг
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СПОРТ
«Салават Юлаев» сегодня сыграет с «Торпедо»// 12.01.2017
В первом матче соперников в нынешнем сезоне победа была на стороне уфимцев.
Фото: hcsalavat.ru
В связи с проведением в Уфе Недели Звёзд Хоккея у «Салавата Юлаева» в календаре значится всего два домашних матча за январь. В первом уфимская команда обыграла «Спартак», а во втором сегодня сразится с «Торпедо» из Нижнего Новгорода.
Напомним, что первая игра клубов завершилась гостевой победой уфимского клуба со счетом 3:2.
Начало сегодняшнего поединка на «Уфа-Арене» - в 19 часов.
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