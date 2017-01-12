«Салават Юлаев» сегодня сыграет с «Торпедо»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В первом матче соперников в нынешнем сезоне победа была на стороне уфимцев.

Фото: hcsalavat.ru

В связи с проведением в Уфе Недели Звёзд Хоккея у «Салавата Юлаева» в календаре значится всего два домашних матча за январь. В первом уфимская команда обыграла «Спартак», а во втором сегодня сразится с «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

Напомним, что первая игра клубов завершилась гостевой победой уфимского клуба со счетом 3:2.

Начало сегодняшнего поединка на «Уфа-Арене» - в 19 часов.