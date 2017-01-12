12 января, четверг
СПОРТ

«Салават Юлаев» сегодня сыграет с «Торпедо»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 12.01.2017
В первом матче соперников в нынешнем сезоне победа была на стороне уфимцев.

Фото: hcsalavat.ru

В связи с проведением в Уфе Недели Звёзд Хоккея у «Салавата Юлаева» в календаре значится всего два домашних матча за январь. В первом уфимская команда обыграла «Спартак», а во втором сегодня сразится с «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

Напомним, что первая игра клубов завершилась гостевой победой уфимского клуба со счетом 3:2.

Начало сегодняшнего поединка на «Уфа-Арене» - в 19 часов.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СПОРТ

11.01.2017
Захар Арзамасцев: Мы дотерпели до конца и победили
Защитник «Салават Юлаева» о победе над «Спартаком».

10.01.2017
«Салават Юлаев» одержал победу над «Спартаком»
Хотя матч начинался для уфимцев неудачно.

10.01.2017
Сергей Семак: «Уфа» - замечательный шанс начать самостоятельную карьеру
Главный тренер ФК «Уфа» дал интервью «Советскому спорту».

10.01.2017
Стал известен список футболистов «Уфы», отправившихся с Семаком на Кипр
ФК «Уфа» проведет первый учебно-тренировочный сбор в этом году.

10.01.2017
Стало известно, кто будет помощником Семака в «Уфе»
Помощником главного тренера ФК «Уфа» стал Александр Низелик.

09.01.2017
Андрей Лунев о переходе в «Зенит»: «Я сам в шоке!»
Бывший вратарь ФК «Уфа» побывал в клубе.

09.01.2017
«Салават Юлаев» потерял ключевого игрока
Лучший снайпер хоккейного клуба выбыл на 4-6 недель.

09.01.2017
Как футболисты «Уфы» провели новогодние каникулы
Фотографии опубликовал ФК "Уфа".

07.01.2017
«Салават Юлаев» в Тольятти уступил местной «Ладе»
Это была третья встреча соперников в этом сезоне и второе поражение уфимского клуба

07.01.2017
«Салават Юлаев» сегодня в Тольятти сыграет с «Ладой»
Это третья встреча соперников в этом сезоне

06.01.2017
На кипрском сборе Иван Пауревич присоединится к «Уфе»
Именно он помог одержать победу ФК «Уфа» над «Спартаком».

04.01.2017
«Салават Юлаев» проиграл «Нефтехимику» 1:0
Для башкирской команды это пятое поражение подряд.

03.01.2017
Спортсмен из Башкирии стал призером кубка России по фристайлу
Эмиль Абдуллин занял второе место.

02.01.2017
Что Айдар Галимов и «босс» 20-ого сектора пожелали болельщикам ФК «Уфа»
В сети вышла итоговая программа «Уфимские таймы».

31.12.2016
Пять самых ярких событий «Уфы»
Вспоминаем самое запомнившееся в 2016 году в истории ФК «Уфа».

30.12.2016
«Салават Юлаев» отыграл три шайбы, но всё-таки проиграл «Металлургу»
Уфимцы дома проиграли принципиальному сопернику

  
ФОТОФАКТ
В Уфе снегочистительная техника встала из-за пробки

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"