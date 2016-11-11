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11 ноября, пятница
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СПОРТ
«Салават Юлаев» уверенно победил «Нефтехимик»// 11.11.2016
В составе уфимцев три шайбы забросил Теему Хартикайнен
Фото: http://hcsalavat.ru/
Открыть счёт в матче помогли уфимцы в стане соперника. Дмитрий Макаров нарушил правила в конце первого периода. Две минуты «юлаевцы» пытались забить в большинстве и сделали это ровно в тот момент, когда штрафное время Макарова истекло, сообщает пресс-служба ХК «Салават Юлаев». Хартикайнен добил в ворота шайбу, отражённую голкипером нижнекамцев. До первого перерыва оставалось ровно полторы секунды.
Иван Лисутин, похоже, был так расстроен пропущенной шайбой, что чуть позже не справился и с ещё одним броском Хартикайнена, хотя со стороны он не выглядел неберущимся. На последней минуте периоде Брюле размочил Сведберга, но, как и период назад, «Салават Юлаев» забил свой гол за несколько мгновений до сирены. Коротков выиграл вбрасывание, а Арзамасцев бросил и попал. До второго перерыва оставалось шесть секунд.
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