«Салават Юлаев» уверенно победил «Нефтехимик»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

В составе уфимцев три шайбы забросил Теему Хартикайнен

Фото: http://hcsalavat.ru/

Открыть счёт в матче помогли уфимцы в стане соперника. Дмитрий Макаров нарушил правила в конце первого периода. Две минуты «юлаевцы» пытались забить в большинстве и сделали это ровно в тот момент, когда штрафное время Макарова истекло, сообщает пресс-служба ХК «Салават Юлаев». Хартикайнен добил в ворота шайбу, отражённую голкипером нижнекамцев. До первого перерыва оставалось ровно полторы секунды.

Иван Лисутин, похоже, был так расстроен пропущенной шайбой, что чуть позже не справился и с ещё одним броском Хартикайнена, хотя со стороны он не выглядел неберущимся. На последней минуте периоде Брюле размочил Сведберга, но, как и период назад, «Салават Юлаев» забил свой гол за несколько мгновений до сирены. Коротков выиграл вбрасывание, а Арзамасцев бросил и попал. До второго перерыва оставалось шесть секунд.



«Нефтехимику» необходимо было отыгрывать две шайбы, но игроки нижнекамской команды, кажется, в этот день тоже были за «Салават Юлаев». Ещё одно большинство уфимцев завершилось настоящим голом в свои ворота от ещё одного бывшего «юлаевца» Ивана Лекомцева. Последним из «юлаевцев» нынешних шайбу задел Хартикайнен, так что гол записали на него. Таким образом, финн стал автором хет-трика.



После такого гости оказались уже не в состоянии что-то противопоставить. Победа 4:1. В субботу 12 ноября битва с казанским «Ак Барсом».