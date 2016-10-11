11 октября, вторник
СПОРТ

«Салават Юлаев» проиграл дома «Югре»

Разиф АБДУЛЛИН // 11.10.2016
Матч завершился со счетом 2:3.

Фото: hcsalavat.ru

Быстрый гол на 17-й секунде встречи от Дениса Хлыстова вроде был ничего не предвещал, уфимцы много атаковали, но ничего не смогли добиться.

Гости же во втором периоде дважды распечатали ворота Гаврилова, отличились Акудинов и Панов.

Юлаевцы начали забивать только в третьем отрезке встречи. Сначала Майоров с подачи Хартикайнена забил шайбу, затем и сам Хартикайнен точно пробил в ворота. Но большего «юлаевцы» добиться так и не смогли. 2:3 – окончательный счет встречи, «Югра» увозит очки из Уфы.

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