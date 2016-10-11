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11 октября, вторник
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СПОРТ
«Салават Юлаев» проиграл дома «Югре»// 11.10.2016
Матч завершился со счетом 2:3.
Фото: hcsalavat.ru
Быстрый гол на 17-й секунде встречи от Дениса Хлыстова вроде был ничего не предвещал, уфимцы много атаковали, но ничего не смогли добиться.
Гости же во втором периоде дважды распечатали ворота Гаврилова, отличились Акудинов и Панов.
Юлаевцы начали забивать только в третьем отрезке встречи. Сначала Майоров с подачи Хартикайнена забил шайбу, затем и сам Хартикайнен точно пробил в ворота. Но большего «юлаевцы» добиться так и не смогли. 2:3 – окончательный счет встречи, «Югра» увозит очки из Уфы.
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