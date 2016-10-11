Уфимские моржи откроют сезон заплывом через Белую

Разиф АБДУЛЛИН

Заплыв планируется 15 октября.

Фото: ufacity.info

Уфимские моржи решили открыть новый сезон плавания в открытых водоемах в холодное время года заплывом через Белую в районе Монумента дружбы. Старт сезона они отметят таким образом 15 октября, сообщается на официальном сайте администрации Уфы.

Руководитель Федерации зимнего плавания Башкирии Александр Пенкин сообщил, что пока в заплыве планируют принять участие около 10 человек, в основном – мужчины.

- При проведении заплыва будут соблюдены все правила безопасности. У участников акции будут буйки. Сопровождать их будет катер со спасательными кругами, – пояснил Александр Пенкин. – Надеемся, что проведение подобных заплывов станет доброй традицией.

Начнется заплыв в 10 часов уфимского времени.