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11 октября, вторник
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СПОРТ
Уфимские моржи откроют сезон заплывом через Белую// 11.10.2016
Заплыв планируется 15 октября.
Фото: ufacity.info
Уфимские моржи решили открыть новый сезон плавания в открытых водоемах в холодное время года заплывом через Белую в районе Монумента дружбы. Старт сезона они отметят таким образом 15 октября, сообщается на официальном сайте администрации Уфы.
Руководитель Федерации зимнего плавания Башкирии Александр Пенкин сообщил, что пока в заплыве планируют принять участие около 10 человек, в основном – мужчины.
- При проведении заплыва будут соблюдены все правила безопасности. У участников акции будут буйки. Сопровождать их будет катер со спасательными кругами, – пояснил Александр Пенкин. – Надеемся, что проведение подобных заплывов станет доброй традицией.
Начнется заплыв в 10 часов уфимского времени.
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