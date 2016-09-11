Уфа сыграла дома вничью с Краснодаром

Разиф АБДУЛЛИН

Хотя один мяч попал в ворота.

Фото: sport.ntvplus.ru

Без голов закончилась игра "Уфы" с "Краснодаром" на своем поле. Игра шла на равных, в составе Уфы отличился Андрей Лунев, который не раз спасал ворота. Мяч один раз все-таки побывал в его воротах, но он был забит из положения вне игры.



0:0 - ФК "Уфа" отобрал очки у клуба из Краснодара.