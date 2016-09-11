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11 сентября, воскресенье
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СПОРТ
Уфа сыграла дома вничью с Краснодаром// 11.09.2016
Хотя один мяч попал в ворота.
Фото: sport.ntvplus.ru
Без голов закончилась игра "Уфы" с "Краснодаром" на своем поле. Игра шла на равных, в составе Уфы отличился Андрей Лунев, который не раз спасал ворота. Мяч один раз все-таки побывал в его воротах, но он был забит из положения вне игры.
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