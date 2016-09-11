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СПОРТ
"Уфа" - "Краснодар" - прямая трансляция// 11.09.2016
Медиакорсеть ведет прямую трансляцию футбольного матча со стадиона "Нефтяник".
Фото: fcufa.pro
Матч начинается при температуре воздуха от 11 до 15 градусов тепла. В Уфе с утра прошел дождь. Матч также начался под аккомпанемент капель дождя.
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