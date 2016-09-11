"Уфа" - "Краснодар" - прямая трансляция

10.09.2016

Уфимский школьник стал призером мирового первенства по тайскому боксу В финале в тяжелейшем бою он уступил по очкам представителю Таиланда.

08.09.2016

Белорусы пронесли российские флаги на церемонии открытия Паралимпиады Это был знак солидарности с отстраненными от соревнований российскими атлетами.

06.09.2016

Страны СНГ создадут общий список неблагонадежных футбольных фанатов Об этом сообщил сегодня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

05.09.2016

В кассах начали продавать билеты на матч «Уфа»-«Краснодар» Теперь их можно купить не только онлайн, но и в кассе "Нефтяника".