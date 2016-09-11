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СПОРТ

Дождь не помешал состояться Уфимскому марафону

Разиф АБДУЛЛИН // 11.09.2016
На старте зарегистрировались 2700 человек.

Фото: Разиф Абдуллин

Дождь не помешал сегодня состояться Уфимскому международному марафону. В стартовом протоколе для участия в нем зарегистрировались 2700 человек, сказал организатор марафона Владислав Литвинчук.

- География участников – 15 стран, более 150 городов и 30 регионов России - рассказал Владислав Литвинчук. – И причем не из самых ближних стран приехали, например, из Сингапура. Вся Россия приехала к нам бежать.

По словам Литвинчука, в марафоне принимают участие даже малыши, в дистанции на 3 километра заявились некоторые семьи, которые возьмут своих детей с собой. Самому старшему участнику марафона – 87 лет.

Особенностью второго уфимского марафона стало то, что к нему присоединились участники так называемой российской Паралимпиады.

 - В рамках этих игр мы не могли организовать марафон, - пояснила вице-президент Паралимпийского комитета России, 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова. – Слишком мало времени было. А в Уфе, например, будет выполнять норматив наша Ирина Паутова. И эти результаты мы будем сравнивать с теми, которые будут показывать на Паралимпиаде в Рио. Если она покажет высокий результат, то и вознаграждение будет на высоком уровне.

Среди призеров основной дистанции Уфимского марафона разыграют 300 тысяч рублей. В 13.00 уфимского времени стартуют участники марафона на дистанции в 3 километра.

Вот первые фото и видео Уфимского марафона.

 

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