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Сегодня «Уфа» встретится с «Краснодаром»

Разиф АБДУЛЛИН // 11.09.2016
Матч чемпионата премьер-лиги пройдет в Уфе.

Фото: fcufa.pro

Сегодня на уфимском стадионе «Нефтяник» в 16.00 местного времени футбольный клуб «Уфа» встретится с «Краснодаром».

Сегодня «Уфа» занимает 12-е место в турнирной таблице, «Краснодар» - 7-е.

У соперника десять игроков были вызваны  в сборные разных стран, в том числе четверо – в сборную России: вратарь Станислав Крицюк, защитник Сергей Петров, полузащитник Юрий Газинский и нападающий Федор Смолов. Из «Уфы» трое игроков были вызваны в молодежную сборную России: полузащитник Иван Безденежных, защитник Дмитрий Живоглядов и вратарь Михаил Бородько, а полузащитник «Уфы» Иван Обляков в составе юношеской сборной России забил гол в игре против Германии.
В четырех предыдущих официальных встречах дважды побеждал «Краснодар», один раз – «Уфа», и один раз команды сыграли вничью.

Настрой обеих команд – только на победу. При этом каждая из сторон понимает, что предстоящая игра не будет простой.

Вот что сказал перед матчем Сергей Петров, защитник ФК «Краснодар»:

– «Уфа» – серьезный соперник, на своем поле при поддержке своих болельщиков эта команда способна дать бой любому сопернику, так что я жду интересной, но очень не простой для нас игры. В России сейчас такой чемпионат, что в выездных матчах никому легко не бывает. Каждая игра – настоящая «заруба», легких очков в гостях уже нигде не возьмешь. Поэтому мы готовимся к напряженному сражению. Искусственный газон? Да, для нас он непривычен, но не думаю, что это станет решающим фактором. Тем более что поляна в Уфе, насколько я помню, хоть и синтетическая, но хорошего качества.

А вот мнение Шамиля Газизова, генерального директора ФК «Уфа»:

- В ближайшем матче мы принимаем «Краснодар» – это суперкоманда с суперфутболом. Один из лидеров отечественного футбола, который проповедует красоту игры. С такими соперниками приятно играть. Я надеюсь, что стадион заполнится, потому что в «Краснодаре» есть на что и на кого посмотреть. Ну а мы в свою очередь сделаем все возможное, чтобы победить эту команду. У нас есть свой план, есть, что противопоставить краснодарцам. Мы все сейчас живем только этим матчем.

Медиакорсеть будет вести прямую текстовую трансляцию матча. Телеканал БСТ покажет игру в записи  сегодня в 23.55 уфимского времени.

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