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СПОРТ

За «Уфу» будет играть молдавский защитник

Злата ЗУКОВИЧ // 11.02.2017
Договор заключен на три с половиной года.

Фото: fcufa.pro

Футбольный клуб «Уфа» заключил контракт с молдавским защитником Виктором Патрашко, сообщают в пресс-службе ФК «Уфа». Трудовой контракт подписан на 3,5 года.

Родился Виктор Патрашко в Кишинёве в 1998 году. В 2012 году переехал к отцу в Москву, где был приглашён в Академию московского «Спартака» им. Фёдора Черенкова, в которой провёл три года. В феврале 2016 года перешёл в клуб чемпионата Молдавии «Академия УТМ» Кишинёв. В первой половине чемпионата 2016/17 провёл 14 матчей, забил один гол.

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