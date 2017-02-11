12 февраля, воскресенье
СПОРТ

В Башкирии завершился региональный этап «Золотой шайбы»

Злата ЗУКОВИЧ // 11.02.2017
Победу одержала команда «Юный Азаматовец».

Вчера, 10 февраля, в Салавате завершился финал республиканского этапа турнира юных хоккеистов «Золотая шайба» среди городских команд в возрастной группе 2002-2003 годов рождения, сообщили в пресс-службе главного федерального инспектора в РБ. Победители представят республику на Всероссийских соревнованиях в Сочи.

 – В регионе делается многое для развития детско-юношеского спорта. Строятся современные спортивные комплексы, открытые ледовые коробки. Участие в престижном турнире — это шанс для начинающих хоккеистов исполнить свою мечту - попасть в большой спорт, – сказал Михаил Закомалдин.

В турнире участвовали 14-15-летние спортсмены из 8 городов: Уфы, Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, Мелеуза, села Кушнаренково и Кугарчинского района. Со счетом 4:3 выиграла команда «Юный Азаматовец», она и отправится на Всероссийский турнир защищать честь региона.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СПОРТ

11.02.2017
За «Уфу» будет играть молдавский защитник
Договор заключен на три с половиной года.

10.02.2017
Сергей kefir Никифоров: Ключевые соперники - ЦСКА, «Зенит» и «Уфа»
Двухкратный чемпион России по FIFA рассказал о подготовке к Кубку РФПЛ по киберфутболу в Уфе.

10.02.2017
«Уфа» сыграет в контрольном матче с ЦСКА
Футбольный клуб вылетел на сборы в Испанию.

09.02.2017
В Уфе из-за холодов перенесли гонку «Лыжня России – 2017»
Новая дата соревнований – 18 февраля.

07.02.2017
Уфа проведет первый в истории Кубок РФПЛ по киберфутболу
Представители всех 16-ти команд российской футбольной премьер-лиги приедут в Уфу.

06.02.2017
«Уфа» обыграла «Урал» на Кипре
Судья засчитал один гол из трех.

06.02.2017
"Уфа"играет с "Уралом" - трансляция
Матч начался в 16.00 уфимского времени.

06.02.2017
Семен Елистратов выиграл золото в эстафете на Кубке мира по шорт-треку
Уфимский спортсмен стал лучшим вместо со своими коллегами по сборной в командной эстафете.

06.02.2017
В Уфе из-за спортивных соревнований перекроют движение
11 февраля закроют движение транспорта в Деме.

05.02.2017
"Салават" пытался защищать ворота от ЦСКА
Башкирская хоккейная команда потерпела поражение со счетом 1:5.

03.02.2017
«Салават Юлаев» сделал ещё один шаг в пропасть
Уфимцы потерпели разгромное поражение от ЦСКА и продлили серию без побед до девяти матчей.

03.02.2017
На кого делают ставки эксперты в матче "СЮ" - ЦСКА
Прогнозы на матч экспертов «Рейтинга Букмекеров».

03.02.2017
Уфимец предложил сменить эмблему «Салавата Юлаева»
По его мнению, это поможет клубу выйти из затяжного пике.

03.02.2017
Стал известен третий соперник «Уфы» на сборах на Кипре
Это будет футбольный клуб «Урал» из Екатеринбурга.

03.02.2017
Сегодня «Салават Юлаев» сыграет с московскими армейцами
Юлаевцы продолжают бороться за плей-офф.

02.02.2017
Чемпионат мира по футболу в России: какие стадионы ждут зрителей
«Советский спорт» опубликовал рейтинги стадионов: по готовности, вместимости и транспортной доступности.

02.02.2017
Сегодня «Уфа» сыграет с многократным чемпионом Болгарии
Футбольный клуб «Левски» станет соперником в контрольном матче на Кипре.

01.02.2017
«Салават Юлаев» проиграл восьмой матч подряд
Юлаевцы на домашнем льду уступили лидеру чемпионата СКА


  

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"