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СПОРТ
В Башкирии завершился региональный этап «Золотой шайбы»// 11.02.2017
Победу одержала команда «Юный Азаматовец».
Вчера, 10 февраля, в Салавате завершился финал республиканского этапа турнира юных хоккеистов «Золотая шайба» среди городских команд в возрастной группе 2002-2003 годов рождения, сообщили в пресс-службе главного федерального инспектора в РБ. Победители представят республику на Всероссийских соревнованиях в Сочи.
– В регионе делается многое для развития детско-юношеского спорта. Строятся современные спортивные комплексы, открытые ледовые коробки. Участие в престижном турнире — это шанс для начинающих хоккеистов исполнить свою мечту - попасть в большой спорт, – сказал Михаил Закомалдин.
В турнире участвовали 14-15-летние спортсмены из 8 городов: Уфы, Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, Мелеуза, села Кушнаренково и Кугарчинского района. Со счетом 4:3 выиграла команда «Юный Азаматовец», она и отправится на Всероссийский турнир защищать честь региона.
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