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СПОРТ
Защитник "Уфы" Виктор Васин сыграл в сборной России// 10.11.2016
Контрольный матч с Катаром завершился поражением россиян.
Фото: Разиф Абдуллин
Впервые в истории башкирского футбола защитник уфимского футбольного клуба сыграл в составе российской сборной (если не считать юношеские и молодежные). И хотя Виктор Васин находится в "Уфе" в аренде, факт остаётся фактом - сегодня он сыграл в сборной России в контрольном матче против Катара. Причем отыграл весь матч с первой до последней минуты.
Игра в первом тайме удивила своей драматичностью. Сначала россияне забили быстрый гол с пенальти, на 6-й минуте его реализовал Александр Самедов. Но потом в течение получаса в ворота Акинфеева было назначено целых два одиннадцатиметровых. И теоретически hоссийская сборная могла бы проигрывать Катару к 33-й минуте матча. Но первый пенальти капитан команды Катара откровенно запорол, пробив в нескольких сантиметрах от штанги мимо ворот. Второй пенальти отбить Акинфееву не удалось. 1:1. - с таким счётом закончился первый тайм.
- Сборной России есть над чем поработать, - резюмировал ход игры комментатор матча.
Следующую игру россияне проведут 15 ноября против Румынии.
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