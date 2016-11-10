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СПОРТ

Защитник "Уфы" Виктор Васин сыграл в сборной России

Разиф АБДУЛЛИН // 10.11.2016
Контрольный матч с Катаром завершился поражением россиян.

Фото: Разиф Абдуллин

Впервые в истории башкирского футбола защитник уфимского футбольного клуба сыграл в составе российской сборной (если не считать юношеские и молодежные). И хотя Виктор Васин находится в "Уфе" в аренде, факт остаётся фактом - сегодня он сыграл в сборной России в контрольном матче против Катара. Причем отыграл весь матч с первой  до последней минуты.

Игра в первом тайме удивила своей драматичностью. Сначала россияне забили быстрый гол с пенальти, на 6-й минуте его реализовал Александр Самедов. Но потом в течение получаса в ворота Акинфеева было назначено целых два одиннадцатиметровых. И теоретически hоссийская сборная могла бы проигрывать Катару к 33-й минуте матча. Но первый пенальти капитан команды Катара откровенно запорол, пробив в нескольких сантиметрах от штанги мимо ворот. Второй пенальти отбить Акинфееву не удалось. 1:1. - с таким счётом закончился первый тайм.
Во второй половине встречи россияне имели несколько опасных моментов, но катарцы вышли вперёд после розыгрыша углового. Кокорин имел возможность сравнять счёт дважды, первый раз, когда вышел один на один, но он вместо удара отдал поперечный пас, и второй раз - когда сам заработал пенальти, но пробил так, что вратарь сумел отбить удар. 1:2 - Россия проиграла Катару.

- Сборной России есть над чем поработать, - резюмировал ход игры комментатор матча.

Следующую игру россияне проведут 15 ноября против Румынии.

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