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СПОРТ
Пловчиха из Башкирии завоевала серебро на чемпионате России// 10.11.2016
Полина Егорова из Башкирии стала второй на чемпионате России.
Фото: Пресс-служба минспорта Башкирии
Башкирская пловчиха Полина Егорова завоевала серебро на чемпионате России в Казани.
Медаль Егоровой принесло её выступление на коронной для неё дистанции 50 метров на спине. Третье место в финальном заплыве заняла представительница Татарстана, на первом - оренбурженка Мария Каменева.
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