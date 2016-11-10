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СПОРТ

Пловчиха из Башкирии завоевала серебро на чемпионате России

Константин КЛИМОВ // 10.11.2016
Полина Егорова из Башкирии стала второй на чемпионате России.

Фото: Пресс-служба минспорта Башкирии

Башкирская пловчиха Полина Егорова завоевала серебро на чемпионате России в Казани.

Медаль Егоровой принесло её выступление на коронной для неё дистанции 50 метров на спине. Третье место в финальном заплыве заняла представительница Татарстана, на первом - оренбурженка Мария Каменева.  

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