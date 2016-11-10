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СПОРТ

«Салават Юлаев» на своём льду сыграет с «Нефтехимиком»

Константин КЛИМОВ // 10.11.2016
Уфимские хоккеисты попробуют продлить беспроигрышную серию.

На этой неделе уфимские болельщики хоккея увидят любимое дерби «Салават Юлаев» - «Ак барс», по иронии составителей календаря КХЛ перед приездом главной хоккейной команды Татарстана, в Уфу наведается клуб еще один татарстанский нижнекамский «Нефтехимик».

Сказать, что матч с «Нефтехимиком» будет разминкой перед «зелёным дерби» в полной мере нельзя, ведь несмотря на статистику личных встреч, в которых уфимцы выходили победителями чаще, гостей нельзя назвать не играющей командой. В прошлом сезоне команды встречались дважды и по разу огорчали соперника, причём на своём поле ни одной из команд победить не удалось.

Помимо игры любимой команды уфимцы с удовольствием посмотрят на игру бывших юлаевцев, а ныне игроков «Нефтехимика» Ивана Лекомцева, ещё в прошлом сезоне блиставшего в Уфе, и воспитанников местной спортшколы братьев Макаровых, один из которых - Дмитрий, большую часть своей карьеры защищал цвета юлаевцев.

Начало матча -  в 19:00 по уфимскому времени, прямую трансляцию смотрите на телеканале БСТ.

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