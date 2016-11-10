В Уфе санаторий «Химик» переоборудуют под тренировочную базу «Уфы»

Ольга КОРЗИК

На реконструкцию выделят более 100 миллионов рублей.

Фото: ФК Уфа

Власти Башкирии приняли решение переоборудовать санаторий-профилакторий «Химик», который расположен по улице Элеваторная, 9 в Уфе (район Мелькомбината) под тренировочную базу футбольного клуба «Уфа».

Сообщение о проведении тендера на отбор подрядчика реконструкции опубликовано на официальном сайте госзакупок. Заказчиком выступает государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства». Тендер назначен на 2 декабря. Победителю к сентябрю 2017 года предстоит демонтировать существующие здания и построить новые, подготовить футбольное поле, провести инженерные, электрические, тепловые, канализационные сети, провести благоустройство и озеленение территории и т.д. На эти цели будет выделено 110,9 млн руб. Источник финансирования – бюджет республики.

Отметим, что сообщение о том, что санаторий «Химик» передается ФК «Уфа» впервые появилось в 2012 году. Тогда генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов рассказывал о том, что «база будет отвечать всем самым высоким требованиям», ее номерной фонд составит 80-100 человек, будет два тренировочных поля, сауна, бассейн". Сейчас футболисты клуба тренируются на стадионе "Нефтяник".

Напомним, месяц назад в Уфу приезжала комиссия оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу-2018. Комиссия побывала и на месте будущей тренировочной базы ФК "Уфа". Организаторы ЧМ-2018 должны предоставить участникам мирового первенства на выбор 80-100 тренировочных баз, условиями включения в этот список является время переезда до аэропорта не более часа, и время перелета до места игры - не более часа. Как известно, игры ЧМ-2018 будут проводиться в таких соседних с Уфой городах, как Казань, Екатеринбург и Самара. И Уфа под эти условия вполне подходит. Таким образом, есть вероятность того, что если тренировочная база ФК "Уфа" будет построена в срок (к сентябрю 2017 года), и одна из команд-участниц ЧМ-2018 выберет ее для себя, то в Уфу приедет какая-то национальгая сборная, попавшая в финальную часть ЧМ-2018.