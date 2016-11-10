10 ноября, четверг
СПОРТ

В Уфе санаторий «Химик» переоборудуют под тренировочную базу «Уфы»

Ольга КОРЗИК // 10.11.2016
На реконструкцию выделят более 100 миллионов рублей.

Фото: ФК Уфа

Власти Башкирии приняли решение переоборудовать санаторий-профилакторий «Химик», который расположен по улице Элеваторная, 9 в Уфе (район Мелькомбината) под тренировочную базу футбольного клуба «Уфа».

Сообщение о проведении тендера на отбор подрядчика реконструкции опубликовано на официальном сайте госзакупок. Заказчиком выступает государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства». Тендер назначен на 2 декабря. Победителю к сентябрю 2017 года предстоит демонтировать существующие здания и построить новые, подготовить футбольное поле, провести инженерные, электрические, тепловые, канализационные сети, провести благоустройство и озеленение территории и т.д. На эти цели будет выделено 110,9 млн руб. Источник финансирования – бюджет республики.

Отметим, что сообщение о том, что санаторий «Химик» передается ФК «Уфа» впервые появилось в 2012 году. Тогда генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов рассказывал о том, что «база будет отвечать всем самым высоким требованиям», ее номерной фонд составит 80-100 человек, будет два тренировочных поля, сауна, бассейн". Сейчас футболисты клуба тренируются на стадионе "Нефтяник".

Напомним, месяц назад в Уфу приезжала комиссия оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу-2018. Комиссия побывала и на месте будущей тренировочной базы ФК "Уфа". Организаторы ЧМ-2018 должны предоставить участникам мирового первенства на выбор 80-100 тренировочных баз, условиями включения в этот список является время переезда до аэропорта не более часа, и время перелета до места игры - не более часа. Как известно, игры ЧМ-2018 будут проводиться в таких соседних с Уфой городах, как Казань, Екатеринбург и Самара. И Уфа под эти условия вполне подходит. Таким образом, есть вероятность того, что если тренировочная база ФК "Уфа" будет построена в срок (к сентябрю 2017 года), и одна из команд-участниц ЧМ-2018 выберет ее для себя, то в Уфу приедет какая-то национальгая сборная, попавшая в финальную часть ЧМ-2018.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела СПОРТ

10.11.2016
Футбольный клуб «Уфа» оштрафовали за поведение болельщиков
Клубу придётся выплатить 150 тысяч рублей штрафа.

09.11.2016
Игрок «Лады» Аронсон: Незасчитанная шайба не изменила ход матча в Уфе
После гостевого поражения от «Салавата Юлаева» бывший игрок НХЛ, а ныне защитник «Лады» Аронсон прокомментировал итоги матча.

08.11.2016
"Салават Юлаев" на домашнем льду одолел тольяттинскую "Ладу"
Юлаевцы продолжают беспроигрышную серию

08.11.2016
Защитник «Уфы» Виктор Васин: Задача одна – победить Катар
Защитник ФК «Уфа» провел тренировку в составе национальной сборной.

07.11.2016
Болельщикам «Салавата Юлаева» предложили поддержать Ice girl
Голосование за команду чирлидеров завершится 9 ноября.

07.11.2016
«Уфа» сыграет контрольный матч с ЦСКА
Это произойдет 12 ноября.

07.11.2016
Башкирская фехтовальщица Иванова завоевала «бронзу» на этапе Кубка мира
В ее активе также «серебро» в командном первенстве.

07.11.2016
Тренер «Уфы» Виктор Ганчаренко может покинуть клуб, если его пригласит ЦСКА
Об этом сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

05.11.2016
«Уфа» с «Рубином»: матч-катастрофа
Встреча закончилась со счетом 2:3.

04.11.2016
Тренер ФК «Уфа» уедет в «Манчестер Сити»
Виктор Ганчаренко сможет поехать на стажировку в Англию в декабре.

01.11.2016
Игорь Безденежных из «Уфы» вызван в молодежную сборную России
Полузащитник сыграет в двух матчах со Швейцарией.

01.11.2016
Игрок ФК «Уфа» Виктор Васин вызван в сборную России
Защитник «Уфы» будет готовится со сборной к матчам с Катаром и Румынией.

01.11.2016
«Салават Юлаев» усилился нападающим из «Авангарда»
Контракт нового крайнего нападающего рассчитан до конца следующего сезона

31.10.2016
Уфимец стал чемпионом мира по борьбе на поясах
Соревнования проходили с 28 по 29 октября в Набрежных Челнах.

31.10.2016
Команде «Башнефти» пришлось сняться с первенства страны по мини-футболу
Игрокам отказались предоставлять отпуска и отгулы на время соревнований.

30.10.2016
Йонас Кемппайнен: «Салават Юлаев» что хотел, то и творил
Игрок «Сибири» отметил, что в игре с уфимцами их команда была просто опрокинута

30.10.2016
Линус Умарк : Сегодня Сведберг сыграл невероятно и мы тоже хорошо
Шведский нападающий «Салавата Юлаева» набрал 100 –е очко в составе уфимцев

5-Я КОЛОНКА

Профессор Вадим Гайдук узнал, что пассажирских перевозок в Башкирском речном пароходстве больше не будет.

ФОТОФАКТ
В центре Уфы готовятся к Новому году

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"