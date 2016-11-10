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СПОРТ
Футбольный клуб «Уфа» оштрафовали за поведение болельщиков// 10.11.2016
Клубу придётся выплатить 150 тысяч рублей штрафа.
Фото: fcufa.pro
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал "Уфу" на 150 тысяч рублей по итогам матча 13-го тура чемпионата России с казанским "Рубином", - сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Артура Григорьянца.
Матч состоялся в субботу, 5 ноября, на домашнем стадионе уфимцев. Казанская команда победила со счетом 3:2.
- "Уфа" оштрафована на 20 тысяч рублей за бросание на поле болельщиками снежков, также клуб наказан на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны главного тренера Ганчаренко. За неподобающее поведение команды, получившей два удаления, "Уфа" оштрафована на 100 тысяч рублей", - цитирует информагентство слова Григорьянца.
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