В Башкирии появилась первая десятка желающих стать волонтерами ЧМ-2018

Разиф АБДУЛЛИН

Об этом сообщили в Центре развития физкультуры и спорта РБ.

Фото: Разиф Абдуллин

Из Башкирии о своем желании стать волонтерами чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, заявили уже десять человек. Об этом Медиакорсети сообщил руководитель Центра развития физкультуры и спорта РБ Тимур Сафаргалеев.

- Отбор волонтеров на чемпионат мира по футболу в Башкирии стартовал неделю назад, - рассказал Тимур Сафаргалеев. – Уже есть заявки от 10-ти человек. Чтобы принять участие в отборе, надо обязательно заполнить анкету на сайте ФИФА. Затем надо будет пройти три теста: на знание английского языка, психологические качества и умственные способности.

Участником отбора волонтеров может стать любой человек, достигший 18-летнего возраста к 10 мая 2017 года (чтобы стать волонтером на Кубке конфедераций 2017) или к 10 мая 2018 года ( чтобы стать волонтером на чемпионате мира-2018). Как сообщалось ранее, в Уфе планируется отобрать более пятисот волонтеров.

- Заявиться на участие в отборе волонтеров необходимо до декабря, - уточнил Тимур Сафаргалеев. – После того, как желающие стать волонтерами на ЧМ-2018 или на Кубке конфедераций-2017 заполнят анкеты и пройдут тесты, нам пришлют список кандидатов в волонтеры, прошедших первый этап отбора. После чего мы начнем работать с ними, проводить мастер-классы, тренинги, обучение. Уже в феврале 2017 станет ясно, кто прошел отбор, чтобы стать волонтером на Кубке конфедераций-2017.

Напомним, что матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году пройдут в одиннадцати городах России. Всего для помощи национальным сборным и болельщикам планируется задействовать более 15 тысяч человек.