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СПОРТ
Уфимский школьник стал призером мирового первенства по тайскому боксу// 10.09.2016
В финале в тяжелейшем бою уступил по очкам представителю Таиланда.
Фото: пресс-служба клуба Ягуар
Уфимский школьник Артем Кузеев стал серебряным призером мирового первенства по Тайскому боксу в Тайланде, сообщили в пресс-службе уфимского клуба «Ягуар». Состязания проходили в столице Тайланда – городе Бангкок. Всего в соревнованиях в возрасте 14-15 лет и в весовой категории до 60 кг. участие 8 спортсменов со всех уголков земного шара.
В первом бою жребий Артема сразился с парнем из Венгрии. Кузеев сразу навязал свою вязкую манеру боя, в которой он себя чувствует как рыба в воде, в одном из эпизодов первого раунда ему удалось очень сильно пробить правым локтем в голову венгра и сделать рассечение над левым глазом, затем Артем стал активно работать в клинче, с каждым ударом наращивая преимущество. В очередном клинче получилось ударить коленом в голову соперника, теперь сечка уже под глазом, лицо венгра заливает кровь и рефери останавливает бой, фиксируя победу россиянина техническим нокаутом.
Во втором бое Кузееву попался соперник из Новой Зеландии. В самом начале Артем заходит в клинч, берет противника за голову и наносит серию безответных ударов коленями. Рефери отсчитывает нокдаун. Получив уверенность в самом начале боя, Артем получает команду от секундантов не форсировать бой, чтобы избежать риска повреждений, и переводит поединок в техническую плоскость и уверенно побеждает.
Финальный бой, соперник из Таиланда, напряженный турнир на самом финише. В этом бою, к сожалению, победить не удалось.
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