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СПОРТ

Сергей kefir Никифоров: Ключевые соперники - ЦСКА, «Зенит» и «Уфа»

Разиф АБДУЛЛИН // 10.02.2017
Двухкратный чемпион России по FIFA рассказал о подготовке к Кубку РФПЛ по киберфутболу в Уфе.

Фото: fcufa.pro

Двукратный чемпион России по FIFA Сергей kefir Никифоров рассказал в интервью «Чемпионату» о том, как он будет готовиться к первому Кубку РФПЛ по киберфутболу, который пройдет в Уфе с 24 по 26 февраля.

- Подготовка у меня всегда идёт три дня, я просто сажусь и играю чуть больше, чем обычно. В обычный день я выделяю игре часа два, а перед соревнованиями буду играть часов 5-6 в день, – сказал Никифоров.

Никифоров представит на Кубке РФПЛ в Уфе московский «Спартак». Среди ключевых соперников на предстоящем Кубке РФПЛ он назвал киберспортсменов трех футбольных клубов -  ЦСКА, «Зенит» и «Уфа».

Напомним, что Уфа примет первый в истории России Кубок РФПЛ по киберфутболу, на соревнования по FIFA 17 приедут представители всех 16-ти клубов премьер-лиги. Игры пройдут в развлекательном комплексе «Огни Уфы» с 24 по 26 февраля.

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