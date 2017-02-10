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СПОРТ
Сергей kefir Никифоров: Ключевые соперники - ЦСКА, «Зенит» и «Уфа»// 10.02.2017
Двухкратный чемпион России по FIFA рассказал о подготовке к Кубку РФПЛ по киберфутболу в Уфе.
Фото: fcufa.pro
Двукратный чемпион России по FIFA Сергей kefir Никифоров рассказал в интервью «Чемпионату» о том, как он будет готовиться к первому Кубку РФПЛ по киберфутболу, который пройдет в Уфе с 24 по 26 февраля.
- Подготовка у меня всегда идёт три дня, я просто сажусь и играю чуть больше, чем обычно. В обычный день я выделяю игре часа два, а перед соревнованиями буду играть часов 5-6 в день, – сказал Никифоров.
Никифоров представит на Кубке РФПЛ в Уфе московский «Спартак». Среди ключевых соперников на предстоящем Кубке РФПЛ он назвал киберспортсменов трех футбольных клубов - ЦСКА, «Зенит» и «Уфа».
Напомним, что Уфа примет первый в истории России Кубок РФПЛ по киберфутболу, на соревнования по FIFA 17 приедут представители всех 16-ти клубов премьер-лиги. Игры пройдут в развлекательном комплексе «Огни Уфы» с 24 по 26 февраля.
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