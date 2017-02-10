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СПОРТ

«Уфа» сыграет в контрольном матче с ЦСКА

Разиф АБДУЛЛИН // 10.02.2017
Футбольный клуб вылетел на сборы в Испанию.

Фото: Разиф Абдуллин

Сегодня футбольный клуб «Уфа» вылетел в Испанию для проведения третьего в зимнем перерыве учебно-тренировочного сбора. Он продлится с 11 по 23 февраля.

В Испании «Уфа» проведет три контрольных матча, последний из них – с ЦСКА 22 февраля. Об этом сообщил телеканал БСТ.

Также телеканал напомнил, что в  ближайшее время  отношения с уфимским клубом должны оформить вратарь из «Анжи» Александр Беленов и защитник «Спартака» Александр Пуцко. 

Кроме того, ожидается подписание контракта с ещё одним молодым перспективным россиянином, сообщили журналисты телеканала.

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