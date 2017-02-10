|
11 февраля, суббота
|
СПОРТ
«Уфа» сыграет в контрольном матче с ЦСКА// 10.02.2017
Футбольный клуб вылетел на сборы в Испанию.
Фото: Разиф Абдуллин
Сегодня футбольный клуб «Уфа» вылетел в Испанию для проведения третьего в зимнем перерыве учебно-тренировочного сбора. Он продлится с 11 по 23 февраля.
В Испании «Уфа» проведет три контрольных матча, последний из них – с ЦСКА 22 февраля. Об этом сообщил телеканал БСТ.
Также телеканал напомнил, что в ближайшее время отношения с уфимским клубом должны оформить вратарь из «Анжи» Александр Беленов и защитник «Спартака» Александр Пуцко.
Кроме того, ожидается подписание контракта с ещё одним молодым перспективным россиянином, сообщили журналисты телеканала.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Материалы по теме
08.02.2017 // СПОРТ
Гендиректор ФК «Уфа» Шамиль Газизов: Команду могут пополнить иностранцы
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
10.02.2017 // МОЛНИЯ
В Башкирии за рождение первого ребенка выплатят 300 тысяч рублей
10.02.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Дольщики ЖК «Юл-Ай» сообщили о завершении голодовки
10.02.2017 // СЕГО ДНЯ
Рустэм Хамитов: В Башкирии бесхозными остаются сотни тысяч гектаров земель
10.02.2017 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Организаторы гей-парада в Уфе подали в суд на правительство Башкирии
10.02.2017 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В смерти оставшегося под снегом мальчика возможно виноват экскаваторщик
10.02.2017 // ПУЛЬС
Жители Башкирии в прошлом году стали чаще хранить деньги в банках
10.02.2017 // СЕГО ДНЯ
Марат Кашапов: Очередей за ОСАГО нет
10.02.2017 // 5-Я КОЛОНКА
Почему я составил завещание
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте