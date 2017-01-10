«Салават Юлаев» одержал победу над «Спартаком»

Разиф АБДУЛЛИН

Хотя матч начинался для уфимцев неудачно.

Фото: hcsalavat.ru

Сегодня «Салават Юлаев» в домашнем матче одержал победу над московским «Спартаком» - 5:3.

В состав юлаевцев наконец вернулись участники молодежного чемпионата мира по хоккею Кирилл Капризов и Михаил Воробьёв. Также на льду появились Антон Лазарев и Максим Гончаров, а Дмитрий Макаров и Дмитрий Воробьёв остались в запасе.



Но даже это не позволило начать старт матча удачно, гости забили шайбу уже в первой атаке , а затем к 9-й минуте встречи реализовали 5-минутное большинство.

Но после перерыва все изменилось. Сначала Томаш Мертл забросил свою вторую шайбу за «Салават Юлаев», выиграв борьбу на пятачке. А потом свой вклад в победу внес Кирилл Капризов. Он дважды поразил ворота соперника, а также выступил в роли ассистента, отдав голевой пас Александру Логинову.

Затем «Спартак» забил ещё раз, но на это Куляш ответил голом в пустые ворота – 5:3. Следующий матч «юлаевцы» проведут 12 января в Уфе против «Торпедо».

Пока «Салават Юлаев» набрал 78 очков и идет пятым на Востоке.