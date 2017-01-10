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10 января, вторник
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СПОРТ
«Салават Юлаев» одержал победу над «Спартаком»// 10.01.2017
Хотя матч начинался для уфимцев неудачно.
Фото: hcsalavat.ru
Сегодня «Салават Юлаев» в домашнем матче одержал победу над московским «Спартаком» - 5:3.
В состав юлаевцев наконец вернулись участники молодежного чемпионата мира по хоккею Кирилл Капризов и Михаил Воробьёв. Также на льду появились Антон Лазарев и Максим Гончаров, а Дмитрий Макаров и Дмитрий Воробьёв остались в запасе.
Но после перерыва все изменилось. Сначала Томаш Мертл забросил свою вторую шайбу за «Салават Юлаев», выиграв борьбу на пятачке. А потом свой вклад в победу внес Кирилл Капризов. Он дважды поразил ворота соперника, а также выступил в роли ассистента, отдав голевой пас Александру Логинову.
Затем «Спартак» забил ещё раз, но на это Куляш ответил голом в пустые ворота – 5:3. Следующий матч «юлаевцы» проведут 12 января в Уфе против «Торпедо».
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