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СПОРТ

Сергей Семак: «Уфа» - замечательный шанс начать самостоятельную карьеру

Разиф АБДУЛЛИН // 10.01.2017
Главный тренер ФК «Уфа» дал интервью «Советскому спорту».

Фото: vk.com/ufafc

Сегодня главный тренер футбольного клуба Сергей Семак дал интервью обозревателю газеты «Советский спорт». Он рассказал в том числе и том, как долго принимал решение о переходе  «Уфу», о задачах на сезон и о первых соперниках уфимской команды на сборах на Кипре.

Как сказал Сергей Семак, он достаточно долго думал,  прежде чем принять предложение «Уфы».
-  В профессиональном смысле очень интересное предложение, но у меня действовал контракт с «Зенитом», и личные вопросы требовали осмысления, - рассказал он. - Семья большая, - нужно было понять, как и когда переезжать. Хотелось также собрать информацию о команде, встретиться с руководством, узнать его взгляды на пути развития клуба, экономическую и селекционную составляющую. Для меня это важный шаг и вызов. Есть плюсы, есть минусы, - но надо работать, двигаться вперед. «Уфа» - замечательный шанс начать самостоятельную карьеру. 
- Как отреагировал «Зенит» на ваш уход? 
- Позитивно. Еще при подписании последнего контракта было оговорено: поскольку на роль главного тренера в клубе приглашают людей с заслугами и опытом, «Зенит» не будет против меня отпустить, если поступит предложение начать самостоятельную карьеру. 
Что касается задач на предстоящий сезон, то они пока до конца не сформулированы, следует из ответов Семака.

- Услышать задачи от руководства еще предстоит, - пояснил Сергей Семак. - Ясно, что одна из них: двигаться вперед, продолжать начатое Виктором Гончаренко, у которого в «Уфе» получалось замечательно, делать максимум того, что можно сделать в существующих реалиях. 
- Вы встречались с руководством, и не спросили, чего от вас ждут? 
- Для меня сейчас ясно, что речь не идет об обязательном попадании в еврокубки. Важней сплочение коллектива. К тому же многое зависит от возможностей тех футболистов, которых сумеем приобрести. Когда укомплектуемся, наметим более конкретные цели. Быть в десятке — уже неплохо для «Уфы», а дальше посмотрим. 

Что не может не радовать болельщиков «Уфы», так это тот огромный опыт, который новый главный тренер команды приобрел, работая с разными выдающимися  тренерами: с Лобановским,   Бесковым, Долматовым, Виллаш-Боаш, Спаллетти и Луческу.

- Всего - около двадцати тренеров, как российских, так и зарубежных, - отметил Семак.  - У каждого было свое видение, каждый умел убеждать, - этим и выделяются большие тренеры.

Будущие соперники в контрольных матчах на Кипре, куда завтра отправится уфимская команда, уже определены, сказал Семак:

- Сначала Кипр, где сыграем 17-го января с румынским «Клужем» и 21-го — с польским «Лехом». Второй и третий сбор запланирован в Турции, но тут все будет зависеть от известных обстоятельств. 

Полностью интервью Сергея Семака можно прочитать на сайте "Советского спорта".

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