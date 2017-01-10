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СПОРТ
Сергей Семак: «Уфа» - замечательный шанс начать самостоятельную карьеру// 10.01.2017
Главный тренер ФК «Уфа» дал интервью «Советскому спорту».
Фото: vk.com/ufafc
Сегодня главный тренер футбольного клуба Сергей Семак дал интервью обозревателю газеты «Советский спорт». Он рассказал в том числе и том, как долго принимал решение о переходе «Уфу», о задачах на сезон и о первых соперниках уфимской команды на сборах на Кипре.
Как сказал Сергей Семак, он достаточно долго думал, прежде чем принять предложение «Уфы».
- Услышать задачи от руководства еще предстоит, - пояснил Сергей Семак. - Ясно, что одна из них: двигаться вперед, продолжать начатое Виктором Гончаренко, у которого в «Уфе» получалось замечательно, делать максимум того, что можно сделать в существующих реалиях.
Что не может не радовать болельщиков «Уфы», так это тот огромный опыт, который новый главный тренер команды приобрел, работая с разными выдающимися тренерами: с Лобановским, Бесковым, Долматовым, Виллаш-Боаш, Спаллетти и Луческу.
- Всего - около двадцати тренеров, как российских, так и зарубежных, - отметил Семак. - У каждого было свое видение, каждый умел убеждать, - этим и выделяются большие тренеры.
Будущие соперники в контрольных матчах на Кипре, куда завтра отправится уфимская команда, уже определены, сказал Семак:
- Сначала Кипр, где сыграем 17-го января с румынским «Клужем» и 21-го — с польским «Лехом». Второй и третий сбор запланирован в Турции, но тут все будет зависеть от известных обстоятельств.
Полностью интервью Сергея Семака можно прочитать на сайте "Советского спорта".
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