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10 января, вторник
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СПОРТ
Стал известен список футболистов «Уфы», отправившихся с Семаком на Кипр// 10.01.2017
ФК «Уфа» проведет первый учебно-тренировочный сбор в этом году.
Фото: fcufa.pro
11 января уфимская команда отправится на Кипр на первый учебно-тренировочный сбор в 2017 году, он состоится с 11 по 22 января, сообщается на официальном сайте ФК «Уфа».
В состав команды вошли следующие игроки:
Как видим, главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак включил в состав основной команды игроков молодежки, вратаря Глеба Ефимова и защитника Игоря Дивеева. Сегодня в центре спортивной медицины НАКФФ в Москве футболисты «Уфы» прошли предсезонное медицинское обследование.
- Все футболисты вернулись в хорошем функциональном состоянии, - сообщил врач команды Ильшат Жданов. - Сегодня мы сдавали традиционные тесты на беговой дорожке и велотренажере. Эти процедуры предусматривают высокую нагрузку, футболисты выполнили её в максимальном объеме, так что все готовы приступить к работе без ограничений.
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