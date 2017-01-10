Стал известен список футболистов «Уфы», отправившихся с Семаком на Кипр

Разиф АБДУЛЛИН

ФК «Уфа» проведет первый учебно-тренировочный сбор в этом году.

Фото: fcufa.pro

11 января уфимская команда отправится на Кипр на первый учебно-тренировочный сбор в 2017 году, он состоится с 11 по 22 января, сообщается на официальном сайте ФК «Уфа».

В состав команды вошли следующие игроки:



Голкиперы: Гиорги Шелия, Михаил Бородько, Глеб Ефимов.



Защитники: Александр Филин, Павел Аликин, Алексей Никитин, Дмитрий Живоглядов, Александр Сухов, Игорь Дивеев.



Полузащитники: Иван Пауревич, Азамат Засеев, Ондржей Ванек, Дмитрий Стоцкий, Дмитрий Сысуев, Владимир Зубарев, Николай Сафрониди, Андрей Батютин, Игорь Безденежных, Иван Обляков.



Нападающие: Кехинде Фатаи, Сильвестр Игбун, Вячеслав Кротов.

Как видим, главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак включил в состав основной команды игроков молодежки, вратаря Глеба Ефимова и защитника Игоря Дивеева. Сегодня в центре спортивной медицины НАКФФ в Москве футболисты «Уфы» прошли предсезонное медицинское обследование.

- Все футболисты вернулись в хорошем функциональном состоянии, - сообщил врач команды Ильшат Жданов. - Сегодня мы сдавали традиционные тесты на беговой дорожке и велотренажере. Эти процедуры предусматривают высокую нагрузку, футболисты выполнили её в максимальном объеме, так что все готовы приступить к работе без ограничений.