Стало известно, кто будет помощником Семака в «Уфе»

Разиф АБДУЛЛИН

Помощником главного тренера ФК «Уфа» стал Александр Низелик.

Фото: fcufa.pro

Александр Низелик вошел в тренерский штаб Сергея Семака помощником главного тренера, сообщается на официальном сайте ФК «Уфа». Контракт с ним подписан на полтора года.

Александр Низелик родился 24 мая 1985 года в Смоленске. Окончил филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета и Университет Лиссабона. Владеет английским, итальянским и португальскими языками.

В 2010 году Низелик работал в тренерском штабе Лучано Спаллетти в качестве тренера-переводчика, с 2012 по 2014 годы помогал Фабио Капелло в сборной России, а в 2014-м стал тренером академии «Зенита».