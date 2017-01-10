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СПОРТ

Стало известно, кто будет помощником Семака в «Уфе»

Разиф АБДУЛЛИН // 10.01.2017
Помощником главного тренера ФК «Уфа» стал Александр Низелик.

Фото: fcufa.pro

Александр Низелик вошел в тренерский штаб Сергея Семака помощником главного тренера, сообщается на официальном сайте ФК «Уфа».  Контракт с ним подписан на полтора года.

Александр Низелик родился 24 мая 1985 года в  Смоленске. Окончил филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета и Университет Лиссабона. Владеет английским, итальянским и португальскими языками.

В 2010 году Низелик работал в тренерском штабе Лучано Спаллетти в качестве тренера-переводчика, с 2012 по 2014 годы помогал Фабио Капелло в сборной России, а в 2014-м стал тренером академии «Зенита».

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