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10 января, вторник
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СПОРТ
Стало известно, кто будет помощником Семака в «Уфе»// 10.01.2017
Помощником главного тренера ФК «Уфа» стал Александр Низелик.
Фото: fcufa.pro
Александр Низелик вошел в тренерский штаб Сергея Семака помощником главного тренера, сообщается на официальном сайте ФК «Уфа». Контракт с ним подписан на полтора года.
Александр Низелик родился 24 мая 1985 года в Смоленске. Окончил филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета и Университет Лиссабона. Владеет английским, итальянским и португальскими языками.
В 2010 году Низелик работал в тренерском штабе Лучано Спаллетти в качестве тренера-переводчика, с 2012 по 2014 годы помогал Фабио Капелло в сборной России, а в 2014-м стал тренером академии «Зенита».
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