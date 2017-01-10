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10 января, вторник
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СПОРТ
Набор волонтеров на чемпионат мира по футболу в России завершен// 10.01.2017
Теперь им предстоит пройти отбор.
Фото: Вконтакте
Заявочная кампания по набору волонтеров на чемпионат мира по футболу-2018 завершена, сообщил руководитель Центра развития физкультуры и спорта РБ Тимур Сафаргалеев. Теперь всем, подавшим заявку, предстоит пройти отбор: тестирование и интервью.
В социальной сети Вконтакте Тимур Сафаргалеев ответил на ряд часто задаваемых вопросов по волонтерству.
- В ближайшее время - предварительно в конце января - состоится собрание актива, - сообщил Медиакорсети Тимур Сафаргалеев. - Время и место будет сообщено дополнительно.
Напомним, что матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году пройдут в одиннадцати городах России. Всего для помощи национальным сборным и болельщикам планируется задействовать более 15 тысяч человек. Из Башкирии планируется отобрать 500 волонтеров. Заявки подали более 600 человек.
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