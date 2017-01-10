Набор волонтеров на чемпионат мира по футболу в России завершен

Разиф АБДУЛЛИН

Теперь им предстоит пройти отбор.

Фото: Вконтакте

Заявочная кампания по набору волонтеров на чемпионат мира по футболу-2018 завершена, сообщил руководитель Центра развития физкультуры и спорта РБ Тимур Сафаргалеев. Теперь всем, подавшим заявку, предстоит пройти отбор: тестирование и интервью.

В социальной сети Вконтакте Тимур Сафаргалеев ответил на ряд часто задаваемых вопросов по волонтерству.



- Можно ли еще подать заявку и стать волонтером ЧМ-2018?

- К сожалению, уже нет.

- Мне приходили тесты, ссылки были в личном кабинете, но теперь они пропали, что делать?

- Ничего страшного, на сайте произошла системная ошибка, в ближайшее время она будет решена и ссылки снова отразятся в личном кабинете.

- Я прошел все тесты, но приглашение на интервью все еще не пришло, когда его ждать?

- Этап интервью продлится до конца февраля, поэтому приглашение придет всем кандидатам, прошедшим оба тестирования. Рассылка приглашений происходит поэтапно, дождитесь письма.

- Я из другого города и у меня должно было быть skype-интервью, но его так и не было, что делать.

- Главное - не переживать! В январе откроются долгожданные skype-интервью для всех кандидатов. В личном кабинете появятся новые сессии с пометкой "skype".

- В ближайшее время - предварительно в конце января - состоится собрание актива, - сообщил Медиакорсети Тимур Сафаргалеев. - Время и место будет сообщено дополнительно.

Напомним, что матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году пройдут в одиннадцати городах России. Всего для помощи национальным сборным и болельщикам планируется задействовать более 15 тысяч человек. Из Башкирии планируется отобрать 500 волонтеров. Заявки подали более 600 человек.