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СПОРТ

Набор волонтеров на чемпионат мира по футболу в России завершен

Разиф АБДУЛЛИН // 10.01.2017
Теперь им предстоит пройти отбор.

Фото: Вконтакте

Заявочная кампания по набору волонтеров на чемпионат мира по футболу-2018 завершена,  сообщил руководитель Центра развития физкультуры и спорта РБ Тимур Сафаргалеев. Теперь всем, подавшим заявку, предстоит пройти отбор: тестирование и интервью.

В социальной сети Вконтакте Тимур Сафаргалеев ответил на ряд часто задаваемых вопросов по волонтерству. 

- Можно ли еще подать заявку и стать волонтером ЧМ-2018? 
- К сожалению, уже нет.
- Мне приходили тесты, ссылки были в личном кабинете, но теперь они пропали, что делать? 
- Ничего страшного, на сайте произошла системная ошибка, в ближайшее время она будет решена и ссылки снова отразятся в личном кабинете. 
- Я прошел все тесты, но приглашение на интервью все еще не пришло, когда его ждать? 
-  Этап интервью продлится до конца февраля, поэтому приглашение придет всем кандидатам, прошедшим оба тестирования. Рассылка приглашений происходит поэтапно, дождитесь письма. 
- Я из другого города и у меня должно было быть skype-интервью, но его так и не было, что делать. 
-  Главное - не переживать! В январе откроются долгожданные skype-интервью для всех кандидатов. В личном кабинете появятся новые сессии с пометкой "skype". 

- В ближайшее время  - предварительно в конце января - состоится собрание актива, - сообщил Медиакорсети Тимур Сафаргалеев. - Время и место будет сообщено дополнительно.

Напомним, что матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году пройдут в одиннадцати городах России. Всего для помощи национальным сборным и болельщикам планируется задействовать более 15 тысяч человек. Из Башкирии планируется отобрать 500 волонтеров. Заявки подали более 600 человек.

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