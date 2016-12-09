Спортсменов из сборной Башкирии переоденут

Константин КЛИМОВ

Правительство Башкирии купит новую форму для спортсменов – сборников

Центр спортивной подготовки Республики Башкортостан, покупает форму для спортсменов, входящих в сборную региона по различным видам спорта. Всего на покупку комплектов зимней одежды выделено 2 миллиона рублей, за эти деньги планируется купить 157 комплектов одежды разных размеров.

В каждый комплект будет входить толстовка, утеплённые куртка и штаны, варежки и шапка, все предметы одежды будут окрашены в цвета регионального флага Башкирии.