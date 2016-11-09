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СПОРТ
Игрок «Лады» Аронсон: Незасчитанная шайба не изменила ход матча в Уфе// 09.11.2016
После гостевого поражения от «Салавата Юлаева» бывший игрок НХЛ, а ныне защитник «Лады» Аронсон прокомментировал итоги матча.
Вчера уфимский «Салават Юлаев» на своём льду обыграл тольяттинскую «Ладу» - 4:2. Матч получился драматичным, по ходу встречи уфимцы вели 2:0, но умудрились растерять преимущество, и позволили гостям сравнять счёт. Более того, в самом конце второго периода тольяттинцы, находясь в большинстве, забросили третью шайбу, но после просмотра видеоповтора судьи объявили, что шайба пересекла линию ворот после сирены на перерыв. Многим показалось, что именно незасчитанная шайба подкосила соперника уфимцев, однако новичок «Лады», бывший игрок НХЛ Тэйлор Аронсон считает, что этот момент никак не отразился на игре команды.
Видео: Артём Михайлов.
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