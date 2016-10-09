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СПОРТ

Виктор Васин из «Уфы» не сыграл в матче с Коста-Рикой

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 09.10.2016
Но это ни о чем плохом не говорит, считает генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

Фото: fcufa.pro

Непопадание защитника «Уфы» Виктора Васина в заявку сборной России по футболу на товарищеский матч с командой Коста-Рики не является плохим событием, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов.

Сегодня сборная России сыграла контрольную игру с командой Коста-Рики. Игра закончилась поражением России – 3:4. Причем первый тайм национальная сборная проиграла 1:3, сумела во второй половине игры сравнять счет, но  уже в добавленное время фол в штрафной Березуцкого привел к пенальти, который Джанаев взять не сумел.

Защитник «Уфы» Виктор Васин, вызванный главным тренером в сборную, не попал в заявку на матч.

- Это выбор главного тренера, он познакомился с ним, - прокомментировал агентству Шамиль Газизов. -  В следующий раз, думаю, будет выбор в пользу Виктора Васина. На него не в первый раз обратили внимание. Плюс не будем забывать, что этот вызов заявлен как ознакомление. Поэтому никто никаких намеков не видит, наоборот, то, что он попал в состав, это только плюс. А то, что не попал в заявку, ничего страшного. Надеемся, у Виктора еще будут вызовы в сборную.

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