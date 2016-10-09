«Уфа» находится в отличной форме – комментатор матча с «Локомотивом»

Разиф АБДУЛЛИН

ФК «Уфа» сыграла контрольную игру в Москве – 3:1.

Фото: Youtube.com

В паузе РОССГОСТРАХ Чемпионата России по футболу «Уфа» сыграла на выезде контрольную игру с московским «Локомотивом». Игра завершилась в пользу уфимцев – 3:1.

Первый тайм по традиции «Уфа» сыграла на ноль. Игра шла какое-то время с преимуществом хозяев поля, но в голы они это воплотить не сумели.

- «Уфа» находится в отличной форме, - сказал комментатор матча. – Виктор Ганчаренко – отличный тренер, мы его хорошо знаем по работе в «Кубани» и БАТЭ. На старте клуб начал не очень хорошо, но потом – в последних пяти играх чемпионата «Уфа» не проиграла ни одной встречи и пропустила всего один гол. Обыграв при этом на выезде "Локомотив" и "Спартак".

Зато второй тайм прошел, как говорится, весело. Сначала после навеса с фланга Михайлик срезал мяч в свои ворота.

- Это несчастный случай, - высказался комментатор, напомнив, что в официальном мачте чемпионата «Локомотив» проиграл «Уфе» тоже с помощью автогола. Это произошло на 63-й минуте.

А на 72-й минуте гости увеличили преимущество в счете.

- Вездесущий Сухов навешивает с левого фланга, откуда и пришел первый гол, - сказал комментатор матча. – Гол после навеса забил Исламнур Абдулавов.

И продолжил говорить о команде гостей:

- «Уфа» теперь производит серьезное впечатление. Пусть немного моментов имеет, но их использует, играет строго. А Лунев стал настоящим открытием этого чемпионата среди голкиперов.

Следующий гол в ворота москвичей случился на 87-й минуте, на этот раз отличился Вячеслав Кротов.

Но тут «железнодорожники» решили отквитать хотя бы один мяч, пошли в атаку и чере пару минут заработали пенальти. Окончательный счет матча – 3:1 в пользу «Уфы».