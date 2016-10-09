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СПОРТ

Полузащитник «Уфы» Иван Обляков помог сборной разгромить Казахстан

Разиф АБДУЛЛИН // 09.10.2016
Игра между Россией и Казахстаном закончилась со счетом 5:0.

Фото: fcufa.pro

Полузащитник  «ФК Уфа» Иван Обляков в составе юношеской сборная России вчера, 8 октября, сыграл 77 минут  в матче  1-го отборочного раунда чемпионата Европы-2017 U-19 против Казахстана. 

Российская сборная выиграла со счетом 5:0, в рядах юношеской команды отличились Лысов, Галанин, Чалов, Прудников и Ломовицкий.  Уже в первой половине игры россияне забили три мяча.

Другие соперники в группе Бельгия  и Финляндия  свою встречу сгырали вничью – 2:2. Теперь у России и Бельгии в активе по 4 очка, у Финляндии – 2, у Казахстана – 0.

Судьба двух путевок в следующий раунд че мпионата Европы U19 будет решаться в заключительном туре 11 октября: Россия играет с Бельгией, Финляндия – с Казахстаном. 

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