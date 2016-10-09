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9 октября, воскресенье
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СПОРТ
Полузащитник «Уфы» Иван Обляков помог сборной разгромить Казахстан// 09.10.2016
Игра между Россией и Казахстаном закончилась со счетом 5:0.
Фото: fcufa.pro
Полузащитник «ФК Уфа» Иван Обляков в составе юношеской сборная России вчера, 8 октября, сыграл 77 минут в матче 1-го отборочного раунда чемпионата Европы-2017 U-19 против Казахстана.
Российская сборная выиграла со счетом 5:0, в рядах юношеской команды отличились Лысов, Галанин, Чалов, Прудников и Ломовицкий. Уже в первой половине игры россияне забили три мяча.
Другие соперники в группе Бельгия и Финляндия свою встречу сгырали вничью – 2:2. Теперь у России и Бельгии в активе по 4 очка, у Финляндии – 2, у Казахстана – 0.
Судьба двух путевок в следующий раунд че мпионата Европы U19 будет решаться в заключительном туре 11 октября: Россия играет с Бельгией, Финляндия – с Казахстаном.
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