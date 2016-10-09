|
9 октября, воскресенье
|
СПОРТ
Бывший тренер «Уфы» Перевертайло ушел из «Сибири»// 09.10.2016
Все документы оформят уже на этой неделе.
Фото: ФК "Сибирь"
Главный тренер клуба ФНЛ «Сибирь» Евгений Перевертайло покинул свой пост, сообщается сегодня на сайте новосибирской команды.
- Футбольным клубом «Сибирь» достигнута договоренность о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Евгением Николаевичем Перевертайло, - сообщили в клубе. - На ближайшей неделе будут оформлены все необходимые официальные документы.
Вместе с Евгением Перевертайло клуб покинет и его сын, тренер по физической подготовке Владимир Перевертайло.
Напомним, Евгений Перевертайло работал главным тренером ФК «Уфа» с 21 октября 2015 года по 18 мая 2016 года. Он покинул пост тренера «Уфы» перед последним матчем чемпионата России прошлого сезона с московским «Спартаком», что, похоже, сыграло свою роль в чудесном спасении уфимского клуба от вылета из премьер-лиги. Тогда «Уфа» на своем поле победила «Спартак» - 3:1.
Вчера, 8 октября, «Сибирь» под предводительством Перевертайло потерпела поражение от петербургского «Зенита-2» со счетом 1:3, продлив свою серию без побед до 9 матчей. В итоге «Сибирь» пока на 18-м месте в турнирной таблице из 20-ти команд.
Исполняющим обязанности главного тренера новосибирцев назначен старший тренер Сергей Кирсанов.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
09.10.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Нетехнический кандидат
09.10.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Дальний Восток и Севастополь победили на конкурсе новых банкнот
09.10.2016 // ХРОНОГРАФ
На трассе М5 в Башкирии закрыто движение
09.10.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Уфе возбудили дело после смерти жителя Омска
09.10.2016 // СПОРТ
«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» в тяжелейшем матче
08.10.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии митингующие призвали вернуть Сарбаева на пост премьера
06.10.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Как формируется цена на хлеб?
5-Я КОЛОНКА
Адвокат Ринат Ахмадуллин - о себе и о том, почему решил принять участие в конкурсе на должность главы администрации Уфы.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте