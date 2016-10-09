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СПОРТ

Бывший тренер «Уфы» Перевертайло ушел из «Сибири»

Разиф АБДУЛЛИН // 09.10.2016
Все документы оформят уже на этой неделе.

Фото: ФК "Сибирь"

Главный тренер клуба ФНЛ «Сибирь» Евгений Перевертайло покинул свой пост, сообщается сегодня на сайте новосибирской команды.

- Футбольным клубом «Сибирь» достигнута договоренность о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Евгением Николаевичем Перевертайло, - сообщили в клубе. - На ближайшей неделе будут оформлены все необходимые официальные документы.

Вместе с Евгением Перевертайло клуб покинет и его сын, тренер по физической подготовке Владимир Перевертайло.

Напомним, Евгений Перевертайло работал главным тренером ФК «Уфа» с 21 октября 2015 года по 18 мая 2016 года. Он покинул пост тренера «Уфы» перед последним матчем чемпионата России прошлого сезона с московским «Спартаком», что, похоже, сыграло свою роль в чудесном спасении уфимского клуба от вылета из премьер-лиги. Тогда «Уфа» на своем поле победила «Спартак» - 3:1.

Вчера, 8 октября, «Сибирь» под предводительством Перевертайло  потерпела поражение от петербургского «Зенита-2» со счетом 1:3, продлив свою серию без побед до 9 матчей. В итоге «Сибирь» пока на  18-м месте в турнирной таблице из 20-ти команд.

Исполняющим обязанности главного тренера новосибирцев назначен старший тренер Сергей Кирсанов.

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