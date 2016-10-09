«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» в тяжелейшем матче

Разиф АБДУЛЛИН

Счет игры футбольный – 2:1.

Фото: hcsalavat.ru

Счет в матче открыл Хартикайнен. Он же забил и победную шайбу в конце второго периода.

«Трактор» сравнял счет на 27-й минуте игры, и все время оказывал давление на ворота уфимцев. Юлаевцы часто играли в меньшинстве, но сумели организовать надежную защиту ворот.

В результате 2:1 – на выезде победу одержал «Салават Юлаев».

Следующая игра состоится в Уфе, юлаевцы сыграют с «Югрой» 11 октября.