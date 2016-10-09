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9 октября, воскресенье
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СПОРТ
«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» в тяжелейшем матче// 09.10.2016
Счет игры футбольный – 2:1.
Фото: hcsalavat.ru
Счет в матче открыл Хартикайнен. Он же забил и победную шайбу в конце второго периода.
«Трактор» сравнял счет на 27-й минуте игры, и все время оказывал давление на ворота уфимцев. Юлаевцы часто играли в меньшинстве, но сумели организовать надежную защиту ворот.
В результате 2:1 – на выезде победу одержал «Салават Юлаев».
Следующая игра состоится в Уфе, юлаевцы сыграют с «Югрой» 11 октября.
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